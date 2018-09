Un mondo senza Zanzare | gli studi nel mondo e gli effetti collaterali

Puliamo il mondo 2018 Lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati : Si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell'economia ...

Ecco il miele tra i più rari del mondo prodotto dall'ape senza pungiglione Ecco il miele tra i più rari del mondo prodotto dall'ape senza pungiglione - : In Brasile esistono più di 300 razze di api senza pungiglione, una di queste è l'ape canudo, molto importante soprattutto per la tribù dei Sateré-Mawé. Questo insetto minuscolo, infatti, è il ...

La première di American Horror Story Apocalypse segna la fine del mondo conosciuto senza zombie e angeli : American Horror Story Apocalypse ha ufficialmente iniziato la sua corsa mercoledì sera negli Usa con la messa in onda della première dell'attesa, nuova stagione. Il pubblico della serie è tornato davanti al televisore per l'annunciato crossover tra Murder House e Coven ma farà meglio a mettersi comodo perché quello che si è presentata davanti ai suoi occhi è solo la fine del mondo conosciuto. Niente zombie o angeli, diavoli o vampiri, una bomba ...

L’unico posto al mondo senza ratti : La grande provincia canadese dell'Alberta combatte dagli anni Cinquanta una guerra totale – «senza fare prigionieri» – e ora sembra averla vinta The post L’unico posto al mondo senza ratti appeared first on Il Post.

Adua - ex moglie di Pavarotti : 'Non fu una vita facile. In giro per il mondo - ma senza privacy' : Essere la moglie di un tenore famoso, una superstar come Luciano Pavarotti è stato ' un lavoro a tempo pieno, non una vita facile ' soprattutto se agli impegni familiari si aggiunge quello di essere ...

Italia-Polonia - prima gara ufficiale senza un Campione del mondo del 2006 : In amichevole era già successo Non è la prima volta comunque: in 4 occasioni - una con Di Biagio e 3 con Mancini - gli azzurri hanno giocato senza i Campioni del Mondo. E' accaduto durante ...

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

Il messaggio di Ermal Meta tra musica e gavetta senza social e talent : “Il mondo non è nostro” : Il messaggio di Ermal Meta si rivolge forte e chiaro alle nuove generazioni. L'artista, sentito da Cosmopolitan, ha raccontato dei suoi esordi e dei motivi che lo spingono a scrivere musica, con un occhio puntato verso il futuro. Figlio d'arte, con una mamma violinista grazie alla quale si è avvicinato alla musica, Ermal Meta ripercorre tutti i passi che l'hanno condotto al successo, senza dimenticare i momenti bui nei quali ha pensato di ...

La Cina potrebbe lasciare il mondo senza smartphone? - : C'è un'altra misura che si può sentir molto, non solo per l'economia statunitense, ma anche per l'industria elettronica globale. I metalli delle terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici. ...

Hiroshima - 73 anni dopo i giapponesi chiedono un mondo senza armi nucleari : Per questo, il Giappone deve guidare la comunità internazionale verso 'dialogo e cooperazione per un mondo senza armi nucleari'. Matsui si è scagliato contro la politica del 'deterrente nucleare' per ...

“Così in 50 anni ho costruito il parco giochi senza elettricità più strano al mondo che ha fatto innamorare Romero” : “La verità è che mi alzavo alle 4 del mattino, facevo le consegne e al pomeriggio avevo un po’ di tempo libero. Così ho cominciato a lavorare al mio parco giochi tutto speciale”. Ha la voce pimpante e il sorriso contagioso Bruno Ferrin, 71 anni e ancora tanta voglia di lavorare. L’osteria di campagna che gestisce da più di 45 anni insieme alla moglie a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, si è trasformata in un parco giochi ...