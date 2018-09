eurogamer

: Un Joel malinconico compare in un poster di The Last Of Us: Part 2 #TheLastOfUs - Eurogamer_it : Un Joel malinconico compare in un poster di The Last Of Us: Part 2 #TheLastOfUs -

(Di giovedì 27 settembre 2018) In unufficiale di TheOf Us:una nostra vecchia conoscenza, lo riconoscete?Come riporta IGN, possiamo vedere undall'aria cupa che suona una chitarra acustica in compagnia di un lupo. Il setting sembra essere un'area boscosa, mentre il lupo potrebbe essere un riferimento a Ellie, la quale è stata chiamata "The Wolf" dai nemici che l'abbiamo vista affrontare nell'ultimo gameplay del gioco mostrato al pubblico.Inpossiamo notare un diverso taglio di capelli, inoltre gli occhi in penombra trasmettono una sensazione cupa, a tratti malinconica. Ulteriore riferimento a Ellie sono le falene che possiamo scorgere nel. Sul braccio di Ellie, in TheOf Us:2, troveremo tatuata proprio una falena.Read more…