Ufficiale | il Var sbarca in Champions League dal 2019 20

Var in Champions League - è Ufficiale. Si parte dal 2019 : La conferma della Uefa. E l'obiettivo è di estendere l'uso del Video Assistant Referee alla fase finale degli Europei 2020

Champions League - ecco la svolta : adesso è Ufficiale - arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Champions League - arriva la svolta : adesso è Ufficiale - arriva il Var dal 2019 : arriva la svolta in Champions League, è pronto a ‘sbarcare’ il Var. E’ arrivato infatti negli ultimi minuti l’ok definitivo per la stagione 2019/2020 da parte dell’esecutivo Uefa, la richiesta della tecnologia era arrivata a gran voce da gran parte dei club ed inizialmente era stato bocciato. Secondo il numero uno della Uefa gli arbitri non sono ancora pronti per la tecnologia ed è stata bocciata ...

Champions League - arriva il Var dal 2019-2020 : è Ufficiale : ... la competizione di punta nel mondo". Champions League, tutti gli highlights Guarda tutti i video

Facebook dimentica la probabile multa dell'Europa con una war room anti fake news - ed il varo Ufficiale del suo Dating : Si avvicinano a passi da gigante le prossime elezioni americane , di medio termine, , brasiliane , presidenziali, , ed europee , e le pressioni del mondo della politica perché Facebook si faccia ...

Oggi termina l’estate meteorologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e ORA dell’inizio Ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Calciomercato Novara - Ufficiale : ha firmato Bianchi : Novara - Tramite un comunicato ufficiale, il Novara ha informato "di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del centrocampista Tommaso Bianchi , classe 1988, proveniente ...

Ufficiale - Liga : una partita di Barça o Real negli Usa. L'accordo varrà 15 anni : Il match designato per la disputa oltreoceano resta al momento sconosciuto, per i dettagli bisognerà attendere, ma la diffusione di uno dei campionati principali al mondo là dove il calcio non è mai ...

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC respinto - è Ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Ufficiale Honor Note 10 in Cina : scheda tecnica e prezzo delle tre varianti : Oggi 31 luglio è stato il giorno della presentazione di Honor Note 10, un dispositivo tanto grande quanto potente. Passiamo subito a dettagliarvi le specifiche tecniche, così possiate rendervi conto esattamente di che tipo di smartphone si parla. Di gran pregio lo schermo AMOLED da 6.95 pollici FullHD+ (2220 x 1080 pixel), rigorosamente senza notch e in formato 18,5:9 (rivestimento in vetro 2,5D). Il pannello supporta la tecnologia HDR10, con ...

Mediapro sarà il fornitore Ufficiale di tecnologia VAR per la Conmebol : Il gruppo audiovisivo catalano ha vinto un concorso pubblico per la fornitura della tecnologia VAR durante le partite delle competizioni Conmebol. L'articolo Mediapro sarà il fornitore ufficiale di tecnologia VAR per la Conmebol è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sostegno - nota Ufficiale USR Sicilia su posti in deroga : ecco la ripartizione tra le varie province : L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha disposto 6828 posti di Sostegno in deroga, distribuiti come segue, nelle varie province: i posti assegnati alla provincia di Agrigento sono pari a 418, quelli a Caltanissetta 280, quelli per la provincia di Catania 1840, quelli per Enna 105, quelli per Messina 610. Per la provincia di Palermo, i posti assegnati […] L'articolo Sostegno, nota ufficiale USR Sicilia su posti in deroga: ecco ...