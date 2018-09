Uefa | ridotta la squalifica di Pallotta | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 settembre 2018) E’ statala sospensione da tre a un mese per James, presidente della Roma. Questa la decisione dell’organo d’appello delladopo il ricorso presentato dai giallorossi, il numero uno della Roma era statoto dalla Commissione disciplinare dopo la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool. Ricorso parzialmente accolto mentre è stata confermata l’ammenda di 19000 euro per il club per il comportamento dei tifosi. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololadiCalcioWeb.