U&D | Sara ha perso molti soldi dopo lo scandalo | sospesi i contratti di lavoro su IG

Gossip Sara Affi Fella : Selvaggia Lucarelli interviene in difesa dell'ex tronistra di U&D : Sara Affi Fella non sta certo passando il periodo più felice della sua vita. Qualche giorno fa l'ex tronista è stata smascherata dalla redazione di Uomini e donne che ha scoperto i suoi accordi con Nicola Panico: la coppia continuava a frequentarsi anche mentre lei annunciava di essere alla ricerca dell'anima gemella, accettando di farsi corteggiare dai ragazzi, tra i quali Luigi Mastroianni che poi aveva scelto all'interno del dating show. Dal ...

Sara Affi Fella - l’ex fidanzato Nicola Panico rivela a U&D : “Mi diceva : faccio i soldi con i follower e faremo una famiglia” : Dopo mesi passati a nascondersi, Nicola Panico, lo storico ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella è uscito allo scoperto e ha deciso di raccontare la sua verità, smascherando il piano ordito dalla 21enne, disposta a tutto per la popolarità, anche a spacciarsi per single – con la complicità della sua famiglia – pur di sedere sul trono di Uomini e Donne. Parlando proprio con gli autori dello show di Maria De Filippi, il giovane ha ...

Sara - ex tronista di U&D - ritorna single : finita la storia con il calciatore del Torino : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, non sta certo attraversando uno dei periodi migliori. La ragazza è finita nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione su Witty Tv di un video secondo cui avrebbe preso in giro la redazione di Maria De Filippi, fingendo di essere single per salire sul trono. La rivelazione ha dato origine ad uno scandalo ed al conseguente ritiro degli sponsor che in precedenza avevano ingaggiato la modella di ...

U&D - Sara Fella smascherata - la reazione di Luigi : eliminate tutte le corteggiatrici : La verita' su Sara Affi Fella, ex tronista della precedente edizione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], è finalmente venuta a galla. La ragazza, smascherata da Claudio membro della redazione del programma di Maria De Filippi ha raggirato l'intera trasmissione e il pubblico compreso. Sara, durante il suo percorso sul trono, ha mantenuto segreta la relazione con lo storico compagno Nicola Panico che abbiamo conosciuto in una passata ...

U&D - bufera su Sara : gli sponsor e i fan si dissociano e la abbandonano : Una piena bufera quella che sta coinvolgendo in queste ultime ore l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella. Solo nel corso della registrazione di domenica scorso del trono classico è emersa la verita' sulle menzogne e le falsita' messe in atto dalla ex tronista campana ai danni della redazione del dating-show di Maria De Filippi. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha lasciato sbigottiti non solo i fans della ragazza e del ...

U&D - Sara scompare da Instagram dopo lo scandalo : rimosso il suo profilo ufficiale : Ennesimo colpo di scena nella 'soap opera' che riguarda Sara Affi Fella, l'ex tronista della passata edizione di Uomini e donne, la quale si è trovata in un scandalo che sta facendo molto discutere il mondo social. E' venuto fuori, infatti, che Sara per tutta la durata del trono era ancora fidanzata con il suo ex Nicola Panico e i due hanno taciuto tutto alla redazione. Il motivo? Sara ha voluto partecipare a U&D solo per 'fare soldi' e ...

U&D - cosa raccontava Sara a Valeria su Luigi - la Bigella sbotta : 'Era tutta una farsa' : Si scopre, finalmente, la verita' su Sara Affi Fella. L'ex tronista della scorsa edizione del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, ha raggirato tutti. La Fella ha nascosto la propria vita privata di coppia durante l'intero percorso televisivo sul trono. Sara, approdata sulla poltrona rossa ha continuato la propria storia d'amore [VIDEO]con il fidanzato storico Nicola Panico fingendo, ...

U&D - Nicola Panico fa chiarezza sulla storia dell'armadio di Sara : 'Non dovete giudicare' : Si continua a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che in queste ore ha dato scandalo sui social con la confessione della sua relazione clandestina con Nicola Panico ai tempi del trono. I due si erano 'lasciati' al termine di Temptation Island, ma in realtà continuavano a frequentarsi in segreto. Di fatto, quindi, la Affi Fella ha preso in giro la redazione e il pubblico, tenendo nascosta questa situazione che l'ha ...

Anticipazioni U&D : novità su Sara e Nicola Panico - Andrea Dal Corso alla corte di Mara : Domenica 23 settembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, e le Anticipazioni che sono apparse sul web raccontano di una serie di colpi di scena che sono successi in studio. Innanzitutto si è parlato a lungo di Sara Affi Fella e delle bugie che avrebbe raccontato durante il suo perCorso [VIDEO]alla ricerca dell'anima gemella; una persona che è voluta rimanere anonima, infatti, ha fatto sapere che mentre era ...

U&D : Sara e Nicola Panico non si sarebbero mai separati - fidanzati durante il trono : Continuano ad emergere particolari dettagli sul conto dell'ex tronista della scorsa edizione del trono classico di Uomini e Donne: parliamo di Sara Affi Fella. L'abbiamo conosciuta sull'isola di Temptation Island, reality in cui ha deciso di mettere alla prova il sentimento che l'ha vista unita a Nicola Panico da diversi anni. Ricordiamo, infatti, che il calciatore nonostante l'inaspettato avvicinamento ad una delle tentatrici presenti in ...

U&D - Lorenzo Riccardi su Sara Affi Fella : 'Io so tutto' - ma non si sbilancia : Sono sempre più numerose le chiacchiere circolanti in rete sul conto di Sara Affi Fella. L'abbiamo inizialmente conosciuta come la fidanzata di Nicola Panico con cui ha condiviso una lunga storia d'amore interrotta dopo la partecipazione della coppia ad una delle più recenti edizioni di Temptation Island [VIDEO]. In to, è divenuta tronista di Uomini e donne ed ha intrapreso un importante percorso televisivo che l'ha vista abbandonare lo studio ...

Gossip : Sara di U&D e Vittorio Parigini paparazzati in Via del Corso a Roma (RUMORS) : Sara Affi Fella e Vittorio Parigini non si nascondono più: dopo aver catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con un presunto scambio di dediche sui social network [VIDEO], l'ex tronista di Uomini e donne e il calciatore sono usciti allo scoperto. A pubblicare la prima foto della napoletana insieme a quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, è stato il blog Vicolo delle News in esclusiva; la coppia è stata paparazzata mentre ...

Anticipazioni U&D : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella faccia a faccia nella prima puntata : Venerdì 31 agosto è stata registrata la prima puntata stagione di Uomini e donne, e le Anticipazioni rivelano che uno dei nuovi tronisti si è reso subito protagonista di uno scontro. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni che, dopo essere stato promosso da corteggiatore a volto di punta del Trono Classico [VIDEO], ha avuto un duro faccia a faccia con Sara Affi Fella. Sul web, dunque, si legge che i due ex fidanzati si sono accusati reciprocamente ...