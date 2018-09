Ubisoft svela le spettacolari statuette Ubicollectibles di Assassin' s Creed Odyssey

Gamescom 2018 : Ubisoft svela la sua line-up : Dopo l'E3 2018, si avvicina un altro importante evento per il mondo videoludico, la Gamescom 2018 che si terrà a Colonia dal 21 al 25 agosto. Alcune tra le più importanti aziende del settore hanno già confermato la propria presenza alla fiera, comunicando quali giochi porteranno. Ora è il turno di Ubisoft che, come riporta GoNintendo, ha svelato la sua line-up.Eccola qui di seguito:Read more…