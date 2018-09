Uber - Maxi risarcimento per il furto di dati degli utenti

quattroruote

: Uber pagherà un maxi risarcimento di 148 milioni di dollari per il furto di dati sensibili degli utenti nel 2016… - quattroruote : Uber pagherà un maxi risarcimento di 148 milioni di dollari per il furto di dati sensibili degli utenti nel 2016… -

(Di giovedì 27 settembre 2018)ha chiuso un accordo con 50 Stati americani per unda 148 milioni di dollari per le cause scaturite daldisensibili dei propriavvenuto nel 2016. Si tratta della cifra più alta mai pagata nella storia per questo genere di crimini informatici.Le autorità informate solo un anno dopo. Ildeiha interessato circa 57 milioni dinel mondo, dei quali 25,6 milioni negli Stati Uniti, trafugando irelativi a patenti, numeri di telefono ed indirizzi email.ha informato la Federal Trade Commission oltre un anno dopo, ma ha pagato nel frattempo 100.000 dollari agli hacker per evitare la diffusione deisensibili.