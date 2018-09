Tunisia | la Canossa di Salvini Da esportatrice di galeotti diventa modello

huffingtonpost

(Di giovedì 27 settembre 2018) Lo strappo è stato ricucito. Lanon è più l'di, ma un Paese con cui l'Italia ha e deve continuare ad avere un "rapporto imperdibile". Tunisi, la "" di Matteo. "Siamo qui per migliorare accordi già esistenti e ottenere passi avanti. Come Italia lavoreremo per risvegliare l'Unione europea che anche nei confronti delladorme": esordisce così il ministro dell'Interno e vice premier al suo arrivo a Tunisi. Ad accogliere, l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, e il direttore generale della Cooperazione internazionale del ministero tunisino dell'Interno, Ezzedine El Amri.Se la sua non è una missione "riparatrice", ci si avvicina e di molto. Tempestivo, e immancabile, il tweet del leader leghista: "Appena atterrato a Tunisi, felice di incontrare nuovamente il collega ministro ...