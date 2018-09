Tumori | boom di nuovi casi in tutt’Italia ma al Nord si sopravvive di più | ecco perché al

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800(erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini assoluti, di 4.300 diagnosi rispetto al 2017. E quasi 3 milioni e quattrocentomila cittadini vivono dopo la scoperta della malattia (3.368.569, erano 2 milioni e 244 mila nel 2006), il 6% dell’intera popolazione: un dato in costante aumento. Ma le percentuali sullanza a 5 anni dalla diagnosi fotografano un Paese spaccato in due: alsi registrano i tassi migliori, in particolare nelle prime tre posizioni si collocano ...