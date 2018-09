Tumori | aumenti in Italia nel 2018 Quasi 400mila nuovi casi | al sud si fuma di più

Tumori - aumenti in Italia nel 2018 / Quasi 400mila casi - oltre 4mila in più del 2017 : Purtroppo aumentano i Tumori in Italia: nel 2018 si parla di Quasi 400mila casi oltre 4mila più di quelli dell'anno precedente. I numeri invitano a riflettere sulla prevenzione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:50:00 GMT)