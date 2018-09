Tumore al seno | a ottobre torna il Nastro Rosa di Airc

Lilt Milano colora città di rosa per combattere Tumore al seno : Milano, 26 set., askanews, - Sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno: è questo l'obiettivo della 26esima Campagna Nastro rosa promossa ...

Tumore al seno : colpita una donna su 8 - 50mila nuove diagnosi ogni anno : Secondo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, il Tumore al seno colpisce in Italia una donna su 8 nell’arco della vita, con circa 50mila nuove diagnosi ogni anno, ma “la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%,” . L’Airc oggi a Milano ha lanciato la 4ª edizione della Breast Cancer Campaign ideata da The Estée Lauder Companies. “Quest’anno la campagna trasmette un ...

Le donne di Dragon Boat : lo sport contro il Tumore al seno : “Voi siete la dimostrazione che abbiamo vinto tante battaglie. Adesso dobbiamo vincere la guerra. Grazie a tutte!” Con queste parole il Presidente Nazionale della LILT-Lega italiana per la lotta contro i tumori prof. Francesco Schittulli ha chiuso il 2° Trofeo Nazionale Dragon Boat, svoltosi questo weekend a Bari e vinto dall’equipaggio formato dalle rappresentanze di Castelgandolfo e Jesolo. Un lungomare colorato di rosa ha accolto una due ...

Campagna nastro rosa : a ottobre visite gratuite contro il Tumore al seno con Filippa Lagerback e Federica Panicucci : ottobre torna ad essere il mese della prevenzione con LILT – Lega italiana per la Lotta contro i Tumori che lancia la Campagna nastro rosa, con il patrocinio del Ministero della Salute. Un progetto volto alla sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. “Nell’ultimo quinquennio è aumentata del 15% l’incidenza del tumore al seno, soprattutto tra le ...

Salute : obesità e carenza di vitamina D possono indicare un maggior rischio di Tumore al seno : La vitamina D è ben nota per i suoi benefici nel costruire ossa sane. Il tumore al seno rimane uno dei tumori più comuni tra le donne di tutto il mondo ed è la causa principale di morte per tumore nelle donne. I fattori di rischio riproduttivi, come pubertà precoce, tarda menopausa, età avanzata alla prima gravidanza, il non avere mai avuto una gravidanza, obesità e storia familiare, sono stati tutti associati allo sviluppo di tumore al seno. Il ...

Tumore al seno : gli screening non riducono la mortalità - è merito delle terapie : Secondo una ricerca pubblicata sull’International Journal of Cancer, condotta su donne norvegesi tra i 30 e 89 anni di età, colpite da cancro al seno tra il 1987 e il 2010, il merito del minor numero di vittime del Tumore non sarebbe degli esami di screening, ma delle terapie che sono migliorate. Lo studio ha messo a confronto il numero di morti prima e dopo l’introduzione dei programmi di screening: è emerso che il calo della ...

Antonella Goldoni - Tumore al seno/ "L'amore aiuta a sconfiggere la malattia" : Antonella Goldoni, tumore al seno. Ultime notizie, ecco il messaggio della giornalista della Gazzetta di Mantova: "L'amore aiuta a sconfiggere la malattia"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:50:00 GMT)

“Nessuno mai lo aveva detto”. Tumore al seno - fate attenzione a questo dettaglio. La rivelazione di Antonella Goldoni - la giornalista italiana che lotta per la vita : Nella giornata di ieri la notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore: è morta a soli 40 anni Rachael Bland, conduttrice e giornalista della BBC. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il marito Steve che l’aveva accompagnata durante la lunga lotta alla malattia. Le era stato diagnosticato un cancro al seno due anni fa e da quel momento Rachael aveva lottato strenuamente per sopravvivere. Ottimista, documentava con il suo ...

SONIA LORENZINI/ "Dopo il Tumore ho rifatto il seno - non stavo bene con me stessa" : SONIA LORENZINI confessa: "Ho rifatto il seno nel 2013. Dopo l'operazione non mi sentivo a mio agio, e mi sono detta: 'Perché no?'". La risposta su Instagram.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : "Ho rifatto il seno dopo l'asportazione del Tumore" : Prima corteggiatrice, poi tronista, Sonia Lorenzini è uno dei volti più amati degli ultimi anni di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi. Attivissima su Instagram, la Lorenzini ha voluto rispondere alle curiosità dei propri seguaci attraverso la ormai celeberrima funzione delle Storie "Fammi una domanda". Sonia Lorenzini e Federico Piccinato a Bali durante il terremoto: 'Notte ...

Corri la vita : sport - cultura e solidarietà contro il Tumore al seno : Edizione numero 16 per Corri la vita domenica 30 settembre a Firenze. Si tratta di uno degli appuntamenti podistici nazionali più celebri che uniscono sport, cultura e solidarietà promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. LEGGI ANCHEtumore al seno: un test dice quando è utile la chemioterapia Il testimonial grafico di quest’anno è piuttosto insolito: la tramvia. «Siamo felici di ...

La moglie del presidente siriano Assad ha un Tumore al seno : Un cancro al seno allo stato iniziale è stato diagnosticato ad Asma al Assad, la moglie del presidente siriano Bashar al Assad. Lo rende noto un comunicato della presidenza citato dall'agenzia governativa Sana.L'agenzia pubblica una fotografia di Asma in un ospedale militare di Damasco mentre, seduta su una poltrona con il marito accanto, si sottopone ad una terapia anti-tumorale attraverso una flebo al braccio. I due si guardano e ...