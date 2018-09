Trump attacca la Cina all' Onu | ' Interferisce sul voto degli Usa'

DONALD Trump ALL'ONU PER ATTACCARE L'IRAN/ Ultime notizie - monito all'Ue : "si comporti bene" : TRUMP fa ridere l’Onu: “Ho fatto più io di chiunque altro nella storia”. Risata generale al Palazzo di Vetro dopo l'inizio del discorso del presidente degli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 19:01:00 GMT)

Donald Trump usa l'Onu per attaccare l'Iran : A prescindere dai diversi gradi di ostilità verso la teocrazia di Teheran, infatti, non sono in molti a pensare che il mondo sarebbe un posto migliore dopo un rovesciamento dall'esterno del regime. ...

Rohani attacca Trump all'Onu : "Non rispetta le regole" : "Non possiamo consentire al principale sostenitore del terrorismo nel mondo di possedere le armi più pericolose del pianeta" o "minacciare gli Stati Uniti o Israele", ha aggiunto il presidente Usa. "...

Uragano Maria - Trump attacca il sindaco di San Juan : “Incompetente” : In riferimento ai danni e alle vittime provocate dall’Uragano Maria a Porto Rico lo scorso anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato oggi il sindaco di San Juan, definendola “totalmente incompetente“: “Abbiamo ricevuto A+ per il nostro recente lavoro durante gli uragani in Texas e Florida (e abbiamo fatto un gran lavoro incompreso a Porto Rico, nonostante un’isola inaccessibile con elettricità ...

USA ATTACCANO CORTE DELL'AJA/ Pungo duro di Trump - Bolton : "Se ci indaga scatteranno sanzioni" : Usa ATTACCANO CORTE DELL'AJA: "Se ci indaga scatteranno sanzioni". Tensione alle stelle tra Washington e l'istituzione che giudica i crimini di guerra e contro l'umanità(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Trump torna ad attaccare Woodward per il libro 'Fear' : 'Bugiardo' - : Continua lo scontro sulla pubblicazione del giornalista del Watergate che dipinge un ritratto spietato del tycoon basato su confessioni fatte dai suoi collaboratori. Le smentite del capo del Pentagono ...

Obama attacca : 'Con Donald Trump è a rischio la democrazia - andate a votare' : Definisce il suo successore un bullo contro cui gli americani dovrebbero ribellarsi, un demagogo che porta avanti la politica della paura e del risentimento -

Trump furioso con Il New York Times : "La palude contrattacca - ma noi vinceremo" : Donald Trump non ha preso bene l'articolo anonimo comparso il 5 settembre sul New York Times, in cui un suo funzionario sostiene che lo staff lavora per arginare il presidente, in una sorta di silenziosa resistenza. "Sto drenando la palude, e la palude sta cercando di contrattaccare. Non preoccupatevi, vinceremo!", la risposta via twitter del numero uno della Casa Bianca, che secondo l'autore dell'editoriale anonimo continua ad "agire in un modo ...

Usa - Trump attacca Woodward per libro : 7.55 Il presidente Usa, Trump, attacca Bob Woodward, leggendario reporter due volte premio Pulitzer che rivelò i retroscena del Watergate, per il suo ultimo libro "Fear: Trump in the White House". "Il già screditato libro di Woodward, con così tante bugie e fonti fasulle, dice che avrei detto che Jeff Session è 'mentalmente ritardato' e 'un idiota sudista' (...). Non ho mai usato quei termini nei confronti di nessuno, incluso Jeff, ed essere ...

Obama attacca Trump : 'Viviamo politica meschina - insulti e controversie fasulle' : «Gran parte della nostra politica, della nostra vita pubblica, del nostro discorso pubblico, può sembrare piccola, meschina, incastrata in pomposità e insulti, controversie fasulle e indignazione manifesta». Parole di Barack ...