Truffe all' italiana | bottino 13 milioni Nella banda anche un finto monsignore

Castiglion Fiorentino - allarme Enel : 'Pericolo Truffe - come evitarle' : In seguito a segnalazioni provenienti da alcune zone di Castiglion Fiorentino, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe, sia telefoniche che "porta a porta", e per ...

Firenze. Anziani - occhio alle Truffe : incontri con la Polizia Municipale : Sono ripresi gli incontri tra Anziani e Polizia Municipale sulla sicurezza, con l’obiettivo di fornire alcuni strumenti utili per difendersi

Legionella nel Bresciano - allarme Truffe : finti addetti al controllo dell'acqua derubano 2 anziani : I rapinatori, vestiti con tute blu, sono entrati in casa delle vittime con la scusa di controllare i rubinetti e hanno portato via denaro e oggetti per circa 300 euro

Altri tre casi segnalati : scatta l'allarme per le Truffe agli anziani : Finti tecnici del gas e dell'acquedotto derubano i pensionati. E ora si presentano a casa anche per danni all'auto

Lettere con richieste di pagamenti : attenzione alle Truffe : La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato due nuovi tentativi di truffa, in seguito alla comunicazione da parte di alcune aziende ...

WhatsApp - finti messaggi e altre Truffe / Ultime notizie : falso rinnovo dell'app - tutti i fake e gli allegati : WhatsApp, finti messaggi e altre truffe: Ultime notizie, falso rinnovo dell'applicazione, tutti i fake e gli allegati dannosi. Telegram fa un altro passo in avanti per la maggiore sicurezza.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:57:00 GMT)

Truffe all'Inps : falsi braccianti agricoli in Calabria - sequestri : Sequestro di beni per 200 mila euro a carico di 31 falsi braccianti e del titolare dell'azienda, a conclusione delle indagini della Guardia di finanza di Reggio Calabria coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gerardo Dominijanni e diretta dal sostituto procuratore Massimo Baraldo. L'impresa, con sede a Scilla (rc), pur risultando attiva, di fatto non aveva mai operato. Attraverso la presentazione ...

Benzina - attenti alle Truffe : un distributore su 5 è tarocco : Un distributore di Benzina su cinque è taroccato . Nel periodo estivo milioni di cittadini si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, facendo la gioia di alcuni disonesti ...

Benzina e diesel - occhio alle Truffe : un distributore su cinque è irregolare : Dei 1.379 distributori stradali di carburante controllati dalla Guardia di Finanza, ben 330 non sono risultati a norma. Tra...

Truffe forex : l'offerta di Trade12 è stata vietata dalla Consob : E' l'unico modo per essere efficaci e sperare di poter davvero ottenere risultati da azioni condotte dall'altra parte del mondo. Separatamente le inviamo istruzioni più dettagliate per cercare di ...

Inps - attenti alle Truffe : uno spot e un messaggio per non cadere in trappola : L'ultima che circola è una falsa pagina dell'Inps nella quale si chiedono informazioni dettagliate per entrare in possesso di un fantomatico rimborso di oltre 785,850 euro. Ovviamente il consiglio è ...

Mantova - Truffe online firmate dalla camorra : Mantova, 2 agosto 2018 - Usavano il 'deep weeb' , la rete informatica profonda, per mettere a segno truffe on line, riciclarne il ricavato in paesi privi di controllo e convertirlo alla fine in ...

Rimborsi fiscali e porno-ricatti : tre Truffe via email da cui stare alla larga : Dal messaggio con il logo dell’Agenzia delle Entrate al ricatto via email per costringervi a pagare in bitcoin