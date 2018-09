Tria | il ministro più isolato ora è in bilico | ' Non rischierò i risparmi degli italiani'

Manovra - sfida a Tria sul deficit. Il ministro al bivio : accettare il diktat o lasciare : I tecnici del Tesoro sono intanto in stand by, in attesa di capire se la Nota di aggiornamento al Def, Documento di economia e finanza, che verrà portata nel consiglio dei ministri, che pare non si ...

M5s - gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro Ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Ministro Tria : “Ho giurato nell’interesse della Nazione e non di altri” : "Il primo problema da affrontare è impedire l'aumento dell'Iva. Poi si entra in quello che si può fare ancora per ridurre la pressione fiscale e su questo ci stiamo muovendo" sono alcune delle parole pronunciate oggi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanno Tria al congresso "meno tasse per crescere" organizzato da Confcommercio stamattina a Roma.Continua a leggere

Tria : «Ho giurato per la nazione» Video Ecco perché il ministro ha parlato così : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Tria : “Ho giurato nell’interesse esclusivo della nazione. Ogni ministro ha la sua visione. Io ottimista - resto al mio posto” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. “Nonostante quello che si dice sui giornali sono ottimista di fare del mio meglio. resto al mio ...

Tria - il ministro di nessuno che però tutti vollero per far nascere il governo : Roma. A figurarselo oggi, retrospettivamente, sulla base delle dichiarazioni esagitate dei grilloleghisti al governo, l’approdo di Giovanni Tria a Via XX Settembre appare un atto eversivo, irrazionale. Un intruso, lo giudicherebbe senza dubbio il famoso marziano di Flaiano appena atterrato. Come, in

Ora Conte difende Tria 'Ho la massima fiducia nel ministro. E i tecnici rispondono a noi' : E cambia idea sui sospetti che serpeggiano nel Movimento Cinque Stelle nei confronti del ministro dell'Economia e dei funzionari che lavorano con lui. Quelli minacciati di licenziamento da Rocco ...

Salvini ha detto cosa pensa del 'caso Casalino'. E del ministro Tria : Matteo Salvini invita Giovanni Tria a mettere sul tavolo una legge di bilancio "coraggiosa", anche se facendo deficit, e prende il minimo di distanza da Rocco Casalino, finito nel ciclone delle polemiche per una telefonata in cui minacciava di licenziamento lo staff del ministro dell'Economia. "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola ...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Governo - fonti Mef : fiducia ministro Tria a dirigenti e tecnici MEF : Lo rendono noto fonti dello stesso ministero dell'Economia e delle Finanze. 22 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra e promesse elettorali - Lega e M5S : “Vittoria su Tria”. Ma il ministro getta acqua sul fuoco : Ondata di ottimismo da Lega e Movimento 5 Stelle, al termine del primo round di vertici governativi in vista dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza. I gialloverdi lasciano infatti trapelare piccole e grandi vittorie sui temi più cari al loro elettorato, ma il ministro del Tesoro invita alla prudenza e da qui a venerdì 28 settembre, giorno del varo del Def, le cose potranno cambiare ancora molto. In ogni caso ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Varenna - il ministro Tria atteso al Convegno di Studi amministrativi : Nel pomeriggio, alle 14.30 è previsto l'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria .