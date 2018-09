Tria | ho giurato sulla Nazione Ma il governo vuole il 2 | 4%

Manovra - accordo sul 2 - 4% di deficit. Salvini : « Il paese deve crescere». E su Tria : 'Anche io giurato sulla nazione' : Da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E lo stesso Di Maio assicura che ci sarà un nuovo vertice di governo per la ...

Tria resiste : 'Ho giurato per il Paese'; Foa 'tutore del pluralismo in Rai'; Fi e la mini naja : Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli annuncia di voler aprire un tavolo con il ministero dell'Economia e finanze per rendere fiscalmente detraibile la valutazione sismica ...

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro Ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Tria : «Ho giurato nell'interesse della nazione. Taglio tasse - si parte dalle imprese» : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenendo ad un convegno a Confcommercio, ha mandato chiari messaggi sulla linea del governo, ma anche ai colleghi dell'esecutivo: «Ho...

Ministro Tria : “Ho giurato nell’interesse della Nazione e non di altri” : "Il primo problema da affrontare è impedire l'aumento dell'Iva. Poi si entra in quello che si può fare ancora per ridurre la pressione fiscale e su questo ci stiamo muovendo" sono alcune delle parole pronunciate oggi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanno Tria al congresso "meno tasse per crescere" organizzato da Confcommercio stamattina a Roma.Continua a leggere

Tria : «Ho giurato per la nazione» Video Ecco perché il ministro ha parlato così : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Tria : «Ho giurato per la nazione» Video L’ultimo appello prima del Def : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Tria illustra i termini della manovra e ricorda che - come gli altri ministri - ha giurato di agire nell'interesse della nazione : come si dice in scienza e coscienza, cercare di interpretare bene questo mandato. Stiamo cercando di farlo, di trovare questo mix di politiche che mostri a tutti che bisogna avere fiducia nell'Italia,...

Tria : "Resto al mio posto. Ho giurato di fare l'interesse della Nazione - non di altri" : "Ho giurato sull'esclusivo interesse della Nazione e non di altri, e non ho giurato solo io". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al convegno di Confcommercio 'Meno tasse per crescere'. "Sono ottimista nonostante quello che si dice sui giornali cercherò di fare del mio meglio", ha concluso.

Tria : «Ho giurato per la Nazione» L’ultimo estremo appello prima del Def : Il «Financial Times» lo ha definito l’uomo di mezzo: il ministro delle Finanze al bivio tra mantenere il deficit italiano a livelli sostenibili e attuare le riforme

Tria : “Ho giurato nell’interesse della nazione. Serve la fiducia di investitori e consumatori” : «Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri». È un messaggio chiarissimo quello del ministro dell’Economia Giovanni Tria, che al convegno di Confcommercio a Roma si rivolge in modo indiretto ai suoi colleghi di governo, soprattutto dei Cinque Stelle. ...

Tria : 'Ho giurato nell'interesse della nazione. Serve la fiducia di investitori e consumatori' : 'Ognuno può avere la sua visione - aggiunge Tria che resiste al pressing dei grillini - ma in scienza e coscienza bisogna interpretare bene questo mandato'. In pratica il ministro fa capire che è ...

Manovra - Di Maio insiste sul 2%. Tria non molla : "Ho giurato per interesse della nazione" : Il ministro dell'Economia conferma il reddito di cittadinanza, "ma senza etichette", e rinvia il taglio Irpef