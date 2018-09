Tria | dimissioni scongiurate ma equilibrio precario

Manovra - l'aut aut dei vicepremier a Tria. Mattarella ferma le dimissioni : Il responsabile dell'Economia si è tuffato in un incontro a quattr'occhi con Conte. Lì Tria, scortato dal capo di gabinetto Roberto Garofoli e dal direttore generale Alessandro Rivera, ha offerto ...

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capogruppo Lega : "Se non ci sta - ne troveremo un altro" : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l'incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all'interno dell'esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

