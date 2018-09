Tre regala 20 GB al mese ad alcuni clienti selezionati

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano Tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...

Serie C - Siracusa-Paganese 3-1. Vazquez e Catania regalano i primi Tre punti ai siciliani : SIRACUSA - Nell'anticipo della terza giornata del girone C, i siciliani trovano i primi tre punti del loro campionato. Dopo la sonora sconfitta con la Juve Stabia, il Siracusa si riscatta. Schiantata ...

R.C. Angolana Chieti 0-1 : Ricci in avvio regala i Tre punti : Il Chieti riscatta la sconfitta interna di sette giorni fa con il Capistrello e supera con il medesimo risultato La Renato Curi Angolana a Città Sant'Angelo. Decisivo dopo appena 60 secondi il gol di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano Tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

Diretta/ Sampdoria-Inter (risultato finale 0-1) sTreaming video Dazn : Brozovic regala i 3 punti ai nerazzurri! : Diretta Sampdoria Inter, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:24:00 GMT)

Katie Fforde Anni Regalati film stasera in tv 18 settembre : cast - trama - sTreaming : Katie Fforde Anni Regalati è il film stasera in tv martedì 18 settembre 2018 in onda in prima serata su Rai Premium alle ore 21:20. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Katie Fforde Anni Regalati film stasera in tv: cast e regia La regia è di Helmut Metzger. Il cast è composto da Amber Bongard, Martin Rapold, Gesine Cukrowski Harald Krassnitzer, Kristina ...

Diretta/ Livorno-Crotone (risultato finale 0-1) sTreaming video Dazn : Simy regala i Tre punti a Stroppa! : Diretta Livorno Crotone, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Pcchi le due squadre si affrontano nella terza giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:49:00 GMT)

DIRETTA/ Pisa-Cuneo (risultato finale 1-0)sTreaming video e tv : Moscardelli regala i primi Tre punti ai toscani : DIRETTA Pisa-Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C girone A (1^ giornata) in programma lunedì 17 settembre 2018.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Empoli-Lazio 0-1 : Parolo regala i Tre punti a Inzaghi : La Lazio supera l'Empoli di Andreazzoli grazie a un gol di Parolo e sale a quota sei punti. LEGGI LA CRONACA

Diretta/ Fiorentina Udinese (risultato finale 1-0) sTreaming video Dazn : Benassi regala i Tre punti ai viola : Diretta Fiorentina Udinese, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella partita al Franchi, tra due squadre che sono ancora imbattute in Serie A(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Il Milan manda al tappeto la Roma al 95' : Cutrone regala i Tre punti ai rossoneri : Il Milan di Gennaro Gattuso castiga la Roma di Eusebio Di Francesco proprio all'ultimo respiro: i rossoneri vincono una partita fondamentale per 2-1 contro i giallorossi. I gol che hanno deciso la ...

