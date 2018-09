Tre idee in gara per studiare il nostro pianeta con l’Esa : (foto: Esa) Erano 21, ma ora ne restano in gara solamente tre. l’Esa, infatti, ha appena annunciato i nomi dei tre progetti finalisti che competeranno per aggiudicarsi un posto nella decima Earth Explorer mission dell’Agenzia spaziale europea. La prossima missione dedicata allo studio della nostra Terra, e dei problemi a cui andranno incontro le società umane nei prossimi decenni: dalla potenziale mancanza di cibo, acqua o energia, fino ai ...

Tre idee innovative che ci possono cambiare la vita : Siete a caccia di idee innovative, ecosostenibili e – perché no – divertenti, per rendervi la vita più semplice? La penna anti-macchia, la lavatrice a pedali e il passeggino monopattino sono quello che fa per voi! La vita quotidiana, soprattutto quella delle mamme, è sempre piuttosto frenetica. Il lavoro, la scuola, le pulizie di casa e i bambini: il tempo per fare tutto (bene) è davvero poco e spesso si rischia di arrivare a fine ...

Italia - i Tre punti da cui ripartire : idee chiare e tanto lavoro : Dopo la sconfitta dello stadio Da Luz contro il Portogallo, l'Italia vede lo spettro della recessione nella serie B della Nations League. Un punto in due partite per gli azzurri che, nonostante gli ...

Capelli A/I 2018-2019 : olTre 80 idee per taglio e colore dai saloni : Capelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. Tutte le novità A/I 2018-2019 dai saloniCapelli. ...

Transdolomites * trasporto pubblico locale : le idee DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE per la FUTURA mobilità FERROVIARIA NELLE VALLI TreNTINE | : La classe politica trentina si render forse conto che è giunta l'ora di dare finalmente ascolto alle loro istanze o ci si intestardisce a vedere un Trentino a due velocità? La NOSTRA impressione è ...

La startup che predice quando fare pipì e alTre 4 idee assurde viste a Ifa : Se riusciranno in futuro ad accasarsi nei padiglioni più in vista, dipenderà dal successo delle loro idee di business. A Ifanext, l’area dedicata alle aziende più innovative della fiera berlinese dell’elettronica di consumo, le startup presentano i loro progetti. Comandi vocali, casa connessa e robot sono i must del momento. Ma ci sono anche progetti alternativi. Wired ne ha raccolti cinque. Senza i quali possiamo vivere serenamente. ...

Trenitalia - su La Freccia di agosto idee per vacanze al caldo e al freddo : Teleborsa, - Un iceberg in copertina. Un numero del mensile "La Freccia", questo di agosto, edito da Trenitalia e diretto da Marco Mancini, ricco di suggerimenti e consigli , su come ad esempio ...

La Treccia extra long di JLo e tutte le idee per l’estate : Jennifer Lopez ama i colpi di scena. Anche in fatto di look. Quando cede a qualche trasformazione, infatti, lo fa in modo impattante, salvo poi tornare sui suoi passi. È successo in occasione del Met Gala, quando la cantante ha sfoggiato un bellissimo lob in versione slicked che sembrava aver detto addio alla sua chioma fluente e lunga. Ma in realtà solo per qualche settimana.LEGGI ANCHELe acconciature più pratiche per lo sport ...

Cosa indossare ad un matrimonio di sera : Tre idee di look : La stagione dei matrimoni ormai è inoltrata. Dato il caldo, i più furbi avranno deciso di sposarsi al pomeriggio, con un bel ricevimento alla sera. Cosa possiamo indossare per un’occasione del genere? Oggi per il l’appuntamento settimanale con la rubrica di “Con Cosa lo metto?” vediamo insieme tre idee di look! Cosa indossare ad un matrimonio di sera: premessa Poche regole generali in caso di cerimonie di questo tipo. ...

Meloni : maggioranza chiusa a nosTre idee : ANSA, - ROMA, 27 LUG - "Mi dispiace che la maggioranza sia molto chiusa rispetto alle nostre proposte: le bocciano tutte, anche quelle su cui con la Lega abbiamo condiviso anni di battaglie come il ...