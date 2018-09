Tragedia nel Casertano | si ribalta pullman con studenti Bilancio pesantissimo

Napoli - Tragedia all'Ospedale del Mare : detenuto sfugge al piantone e si uccide lanciandosi nel vuoto : Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato...

Tragedia del Raganello. La sorella di Antonio De Rasis : “Un eroe - è morto per salvare il gruppo” : Amelia ricorda il fratello, guida esperta, tra i soccorritori di Rigopiano, rimasto vittima della Tragedia di Civita avvenuta lo scorso 20 agosto: "È entrato nel cuore di tutti, non mi aspettavo tutto questo affetto" ha detto in occasione della commemorazione a un mese dal dramma.Continua a leggere

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere capitano nell’anno del 125° compleanno e della Tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...

Tragedia nel mondo del golf. La promessa spagnola è stata picchiata e uccisa : promessa del golf brutalmente assassinata La notizia ha scioccato l'intero mondo del golf. La promessa spagnola Celia Barquin Arozamena , che lo scorso luglio si era aggiudicata l'European Ladies Amateur Championship in Slovacchia, è stata assassinata . La golfista aveva ...

Nadia Toffa - denuncia devastante : 'Che Tragedia immane - già dopo una settimana...'. Chi finisce nel suo mirino : Nadia Toffa ritorna allo spirito battagliero di una volta. In un lungo post su Instagram, la conduttrice delle Iene scrive: 'I numeri dei femminicidi fanno venire i brividi così come la solitudine a ...

Civita : Giovedì 20 una messa e una fiaccolata per il 1° mese dalla Tragedia del Raganello : Giovedì 20 settembre la comunità di Civita, ad un mese dalla tragedia delle gole del Raganello, nella quale persero la vita dieci persone, 9 escursionisti e una guida, si unirà nella preghiera e nella riflessione in una cerimonia religiosa e civile che si terra’ nella chiesa madre di Santa Maria Assunta. Momento centrale della celebrazione sara’ la Divina Liturgia presieduta dal vescovo dell’Eparchia di Lungro, mons. Donato ...

Uccide la moglie e si toglie la vita - Tragedia nel Pollino : Potenza, 15 set. (AdnKronos) - Un caso di omicidio-suicidio sconvolge Cersosimo, in provincia di Potenza e precisamente nella zona del Pollino, uno dei Comuni più piccoli della Basilicata con circa 600 residenti. Una guardia giurata di 41 anni ha ucciso la moglie raggiungendola mentre era in auto do

Tragedia a Glasgow - 22enne muore nel sonno : aveva da poco saputo di essere incinta : Rosanna Sanderson, una ragazza di 22 anni scozzese, è morta nel sonno inspiegabilmente qualche settimana dopo aver scoperto di essere rimasta incinta e dunque di aspettare un bambino. La donna non sapeva ancora se fosse in attesa di un maschio o una femmina, ma la sua gioia in queste settimane era alle stelle per questo nuovo arrivo. La notizia della morte della povera Rosanna è stata riportata dal Daily Mail che, però, non ha spiegato le cause ...

Maltempo - Tragedia del 20 Agosto nelle Gole del Raganello : 7 indagati per “omicidio colposo” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso sette informazioni di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del torrente Raganello, nel Comune di Civita in Calabria, dove il 20 Agosto scorso un’onda di piena ha ucciso 10 persone, 9 escursionisti e una guida. Sull’identità delle persone nei confronti delle quali sono stati emessi gli avvisi di garanzia, che vengono notificati in queste ore ...