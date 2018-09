Traffico migranti - blitz Italia-Francia : ANSA, - VENTIMIGLIA, IMPERIA,, 27 SET - Nuova operazione contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo quella di ieri ad Alassio, Savona,. La polizia sta eseguendo a Ventimiglia alcune ...

Migranti - blitz a Ventimiglia per Traffico e immigrazione clandestina : La polizia sta eseguendo alcuni arresti di cittadini del Bangladesh. Salvini twitta: "Meno soldi ai furbetti dell'accoglienza"

Ad Alassio scoperto un Traffico di migranti gestito da un bengalese : Non è una sorpresa, purtroppo, scoprire di un accordo criminale a favore dell’immigrazione clandestina. Il piano era semplice: un prezzo di 6000 euro per arrivare via mare sulle coste italiane dalla Libia, con permesso di soggiorno per motivi umanitari ad aspettarli all’arrivo. Una volta arrivati in Italia i migranti giungevano ad Alassio, in Liguria, dove erano obbligati a lavorare per l’uomo dietro l’organizzazione del traffico e a pagargli un ...

184 migranti a Lampedusa su barchini : ira Salvini/ Ultime notizie - “Malta scarica su Italia - Traffico persone” : migranti, 184 sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:26:00 GMT)

[L'analisi] La polveriera Libia : rischiamo di perdere anche Tripoli. E il Traffico di migranti è diventato una industria : ... è un tema fondamentale per noi ma la stabilizzazione della Libia, che passa dalle esportazioni di petrolio, non lo è di meno: senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie ...

Salvini in Calabria - “Stato meglio di ‘ndrangheta”/ Lotta a mafia e Traffico migranti - ”Italia ha già accolto” : Salvini, "La 'ndrangheta è una schifezza". Il Ministro degli Interni strappa degli applausi in Calabria a San Luca di fronte all'impegno per le elezioni comunali nel futuro.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:22:00 GMT)