Totti Spalletti litigio | altro retroscena dall' autobiografia | ' A Bergamo ci separarono in

Il Libro di Totti sta scatenando un Putiferio - Spalletti gli disse : “dimenticati di quando eri insostituibile” : Un Libro che inaspettatamente ha generato non poche polemiche e situazioni decisamente inaspettate, dal mancato invito a Spalletti, alle dimissioni di Baldini e come ciliegina sulla torta escono dettagli fortissimi tra Totti e Spalletti, tutti i retroscena: urla, accuse e una rissa sfiorata! Ecco descritto il famoso allontanamento di Totti da Trigoria, nel febbraio del […] L'articolo Il Libro di Totti sta scatenando un Putiferio, Spalletti ...

Retroscena shock - Totti umilia Spalletti nel suo libro : “vigliacco - non ti servo più e rompi il cazzo?” : L’ex capitano della Roma ha pubblicato la sua autobiografia, nella quale sono contenute conversazioni border line con Luciano Spalletti Dodici librerie aperte a mezzanotte per permettere ai tifosi di comprare l’autobiografia di Totti ‘Un capitano’, uscita proprio allo scoccare del 27 settembre, giorno del compleanno dell’ex capitano della Roma. AFP/LaPresse File e attese per acquistarne una copia e leggere ...

Totti-Spalletti - altri retroscena : A Bergamo ci separarono in quattro... : Dalla biografia del dirigente della Roma nuovi dettagli sul tormentato rapporto con l'ex tecnico. Intanto la squadra pensa al derby e Di Francesco conferma il 4-2-3-1. Dopo Baldini, via anche l'ad Gandini--Stasera festeggerà i 42 anni e l’uscita della sua biografia con una serata per 300 invitati al Colosseo. Ha chiamato i campioni d’Italia del 2001 e quelli del mondo del 2006, oltre a tanti ex compagni e allenatori. Ma Francesco Totti non ha ...

Totti : “Spalletti voleva che smettessi. Il no al Real? Mai pentito” : E’ uscita la sua attesissima autobiografia, firmata da Paolo Condò, e Francesco Totti ha anticipato qualche tema trattato nel libro in un’intervista al settimanale di Repubblica ‘Il Venerdì‘. Uno dei più gustosi aneddoti riguarda il cucchiaio nella semifinale Italia-Olanda di Euro 2000: “Avevo davvero scommesso con Maldini, Nesta e Di Biagio che se fosse finita ai rigori avrei fatto il cucchiaio. Loro mi ...

Totti : "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro"/ Ultime notizie Roma - nuova vita da dirigente : Totti: "Spalletti è quello che ha spinto di più per il ritiro". Ultime notizie Roma, l'ex numero 10 giallorosso racconta la nuova vita da dirigente a Repubblica(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Totti : "Calciatori come bestie. Spalletti spinse per il mio ritiro" : I tifosi della Roma non l'hanno mai dimenticato. Resterà sempre il Capitano, anzi, er capitano, oltre che Pupone. Oggi fa il dirigente, dopo una vita trascorsa a giocare a calcio, a livello altissimo, con una classe sopraffina. In un'intervista al Venerdì di Repubblica Francesco Totti racconta che fu Luciano Spalletti, suo ex allenatore alla Roma, a spingere di più perché si ritirasse: "È quello che ha spinto di più. Con la società erano una ...

Totti : 'Spalletti? Spinse più di tutti per il mio ritiro' : ROMA - ' Ancora non mi annoio. Le giornate sono quasi come quelle da calciatore. Mi sveglio, porto i figli a scuola, poi vado a Trigoria , sto col mister, la squadra, seguo tutti gli allenamenti. Dopo ...

Roma - Totti : 'Spalletti ha spinto per farmi smettere. Provai a portare Ibra a Roma' : Speravo che venissero Ronaldo, Ibrahimovic, i più forti del mondo . Non solo davanti, ma anche difensori o centrocampisti. Purtroppo avevamo un limite, le poche possibilità economiche per spendere ...

Il 'no' di Totti a Spalletti. Niente invito al Colosseo : Alla serata straordinaria, per cui è stato invitato anche l'amico Federer , oltre a tanti vip, sono attesi i campioni del Mondo 2006, i campioni d'Italia del 200-2001, tutti gli allenatori più ...

Totti - 300 invitati alla presentazione dell'autobiografia. Non c'è Spalletti : Il tecnico nerazzurro: "Mi dispiace non esserci ma le scelte degli invitati le deve fare lui. Degli invitati".

Spalletti : 'Inter - sei pronta per il tour de force. Farò una sorpresa a Totti' : INVIATO AD APPIANO - Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Parma e ha messo in guardia i suoi. Spalletti, come sta la squadra? Come stanno coloro che sono tornati ...