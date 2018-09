Totti show al Colosseo per la presentazione di ‘Un Capitano’ | “presidente Roma? Magari!

sportfair

: RT @forzaroma: ???VIDEO – #Cassano-#Totti, la coppia ritrovata: che show all’ombra del Colosseo ???? - Gabri2795 : RT @forzaroma: ???VIDEO – #Cassano-#Totti, la coppia ritrovata: che show all’ombra del Colosseo ???? - forzaroma : ???VIDEO – #Cassano-#Totti, la coppia ritrovata: che show all’ombra del Colosseo ???? - RadioShowItalia : #ALMANACCOPOP / Radio Show Italia ? Buon compleanno FRANCESCO TOTTI ? 27 settembre 1976 a Roma, nasce Francesco To… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Francescoalper ladell’autobiografia ‘Un Capitano’: tanti ospiti e una serie di dichiarazioni davvero interessanti Compleanno davvero particolare quello festeggiato da Francescoal. Il leggendario ex calciatore dellaha presentato la sua autobiografia ‘Un Capitano‘, una raccolta di esperienze umane e sportive dei suoi 25 anni di carriera. Un libro nel quale non mancano episodi particolari, pronti a far discutere. Ai microfoni di Sky sport, ‘Er Pupone’ ha commentato con grande emozione l’evento nel magico scenario del: “è un’emozione particolare, unica. Anche perché quando entro in questo posto mi rendo conto che è differente da tutti gli altri monumenti. Sono lusingato, contento, onorato di questa serata così importante per me. Oggi è il giorno del mio ...