Totti massacra Nedved | ' un piagnone allucinante'

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Francescoduro contro il bianconero Pavelall'interno della sua autobiografia nella quale non ha lesinato parole dure per molti personaggio del mondo del pallone Francesco, nella sua autobiografia 'Un capitano', non le ha mandate a dire a molti uomini trovati sulla sua strada durante la splendida carriera romanista. Prima le bordate a ...