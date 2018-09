Totti e la sua biografia A Bergamo sfiorai la rissa con Spalletti ci separarono in

Totti : 12 librerie resteranno aperte ore notturne per sua biografia : Roma – Francesco Totti come Harry Potter. Dopo le lunghe file davanti le librerie di qualche anno fa per l’uscita del maghetto, i lettori torneranno a incontrarsi di notte, questa volta per l’ex capitano della Roma. Nella notte tra domani e giovedi’, infatti, 12 librerie Mondadori di Roma e dintorni terranno straordinariamente aperte le porte tra le ore 00.01 e le ore 2 per offrire ai fan di Francesco Totti la ...

Totti e la sua voglia di vincere con la Roma : “ho provato a portare qui gente impensabile” : Francesco Totti in versione ds della Roma, l’ex calciatore giallorosso ha provato a corteggiare diversi big negli anni passati Francesco Totti ha concluso la propria carriera legandosi a doppio filo alla Roma. Ha scelto di non lasciare il club del suo cuore, tentando di vincere con la maglia giallorossa. In Italia a tratti ci è riuscito, in Europa invece sarebbero serviti campioni di un certo spessore, come rivelato dallo stesso ...

“Ti porterò sempre nel cuore” : il dolore di Francesco Totti per la sua morte : Ha ovviamente rattristato anche Francesco Totti la morte di Maria Nanni, la moglie dell’ex presidente giallorosso Franco Sensi. La figlia Rosella, ex presidente del club, ha comunicato la triste notizia con questo messaggio apparso sul suo profilo Facebook: “Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma!”. Un post toccante, quello ...