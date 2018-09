Totti al Colosseo | il racconto da brividi di 25 anni di Roma

Totti - festa speciale al Colosseo per compleanno e autobiografia : Al Colosseo serata di gala nel giorno del 42° compleanno di Francesco Totti. L'occasione è la presentazione del libro "Un Capitano" scritto dal leggendario numero 10 giallorosso insieme a Paolo Condò. ...

FRANCESCO Totti - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ La rissa sfiorata con Spalletti : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Totti vola alto al Colosseo : Addobbi, pacchi dorati, biscotti allo zenzero, neve finta come il Babbo Natale con cui fare selfie su una Vespa anni 60. Non un sogno, ma una delle tante realtà che vive la Capitale dove, spesso, tutto è più affascinante di quello che veramente è. L’altra sera, settembre inoltrato, all’Hotel Aleph s

'Un Capitano' - l'autobiografia di Totti in vendita in anteprima a Roma dalle 24. Presentazione domani sera al Colosseo : ... dove Totti presenterà il suo libro a una platea di amici, autorità del mondo del calcio e giornalisti. Sicura la presenza sul palco di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano , che ...

Francesco Totti - 42 anni da imperatore : festa al Colosseo : La famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti in vacanza a PonzaLa famiglia Totti ...

Fra tv e Colosseo - la super settimana che aspetta Totti : L'agenda è fittissima, scrive ' La Gazzetta dello Sport ': stasera sarà a ' Che tempo che fa ', domani registrerà ' Verissimo ', mercoledì Roma-Frosinone , giovedì probabile conferenza stampa di ...

Il 'no' di Totti a Spalletti. Niente invito al Colosseo : Alla serata straordinaria, per cui è stato invitato anche l'amico Federer , oltre a tanti vip, sono attesi i campioni del Mondo 2006, i campioni d'Italia del 200-2001, tutti gli allenatori più ...

Totti : il nuovo libro sarà presentato al Colosseo il 27 settembre : Francesco Totti presenterà la sua autobiografia ‘Un Capitano’, scritta assieme al giornalista Paolo Condò, la sera del suo 42/o compleanno in un evento organizzato al Colosseo. La serata a inviti del prossimo 27 settembre, spiega in una nota la casa editrice Rizzoli, è stata scelta in coincidenza con il giorno di pubblicazione del libro e sulla base della disponibilità del Colosseo stesso. Per la realizzazione della serata la ...

Totti : il nuovo libro sarà presentato al Colosseo il 27 settembre : Francesco Totti presenterà la sua autobiografia ‘Un Capitano’, scritta assieme al giornalista Paolo Condò, la sera del suo 42/o compleanno in un evento organizzato al Colosseo. La serata a inviti del prossimo 27 settembre, spiega in una nota la casa editrice Rizzoli, è stata scelta in coincidenza con il giorno di pubblicazione del libro e sulla base della disponibilità del Colosseo stesso. Per la realizzazione della serata la ...