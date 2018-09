Toto Wolff | GP Russia 2018 | “Meglio essere in vetta ma siamo motivati per fare il meglio

F1 – Toto - quante idee innovative! Wolff vuole la terza vettura : “sono favorevole - ecco perchè” : Toto Wolff e l’idea di ‘inserire’ la terza vetture nel campionato di F1: il parere del team principal Mercedes Toto Wolff non può che essere euforico e soddisfatto per il risultato conquistato ieri da Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gp di Singapore. Nonostante la concentrazione sulla gara di questo pomeriggio, il team principal Mercedes deve anche pensare a tantissimi altri dettagli, alcuni dei quali riguardano il ...

F1 - Toto Wolff e quelle picconate alla sua credibilità : “ordini di scuderia? Non mi piacciono e fanno male allo sport” : Il team principal della Mercedes continua a condannare gli ordini di scuderia nonostante i fatti di Monza Toto Wolff non vuole saperne di dire la verità, continuando a portare avanti la propria tesi che condanna gli ordini di scuderia. Photo by Miguel MEDINA / AFP Il team radio rivolto a Bottas durante il Gp di Monza sconfessa però chiaramente il team principal della Mercedes, apparso alquanto adirato davanti alle domande dei media subito ...

F1 - Toto Wolff : “In Belgio la Ferrari è stata la vettura migliore. A Monza sarà veloce e noi dovremo lottare” : Domani il weekend di Monza (Italia) prende finalmente il via. Si preannuncia una tre giorni molto intensa sul circuito brianzolo, sede del 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La sfida tra la Ferrari e la Mercedes riprenderà e nel clan di Maranello c’è fiducia dopo la vittoria di Spa (Belgio) che ha permesso a Sebastian Vettel di accorciare le distanze nei confronti di Lewis Hamilton (17 punti di distacco). Una prova di forza ...

F1 – Dalle condizioni di Niki Lauda al ‘muso lungo’ di Bottas a Budapest - Toto Wolff a 360° : “Ricciardo al posto di Valtteri? Ecco perchè no” : Dalle condizioni di salute di Niki Lauda al nuovo motore Mercedes: Toto Wolff schietto e sincero sul campionato mondiale di Formula Uno e non solo! Toto Wolff è in vacanza. Il team principal della Mercedes, approfittando della pausa estiva del campionato mondiale di Formula Uno, è in barca tra la Sardegna e la Corsica. L’inglese però viene raggiunto anche in mare da una telefonata di un giornalista di ‘Gazzetta dello ...

F1 – Lauda ricoverato - il messaggio di Toto Wolff : “sono sicuro che presto dirà a infermieri e medici che ne ha abbastanza di stare in ospedale” : Il messaggi di Toto Wolff per Niki Lauda: il team principal Mercedes scrive al presidente non esecutivo del team Niki Lauda, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, sta facendo allarmare tutto il mondo della F1. ricoverato in un primo momento per un virus intestinale, adesso si trova in condizioni preoccupanti in ospedale a Vienna a seguito di un trapianto di polmone. LaPresse/Photo4 Tutto il Circus prega per il presidente non ...

NIKI LAUDA - TRAPIANTO DI POLMONE “GRAVI CONDIZIONI”/ Come sta? Ultime notizie : gli auguri di Toto Wolff : NIKI LAUDA, TRAPIANTO di POLMONE: è grave. L'intervenuto è riuscito, ma l'ex campione di Formula 1 è in condizioni critiche. Le Ultime notizie sull'ex campione.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 21:20:00 GMT)

F1 - Toto Wolff senza Lauda a Hockenheim e Budapest : svelato il motivo dell’assenza di Niki : Un portavoce della Mercedes ha rivelato i motivi che hanno spinto Niki Lauda a non presentarsi nei paddock di Hockenheim e Budapest Due vittorie consecutive, due successi entusiasmanti che hanno permesso a Lewis Hamilton di incrementare la sua leadership nella classifica generale piloti. Ad assistere ai trionfi del britannico in Germania e Ungheria non c’è stato Niki Lauda, la cui assenza non è passata inosservata a tifosi e addetti ...

F1 – Il commosso pensiero di Toto Wolff per Sergio Marchionne : “la personalità più importante” : Toto Wolff ricorda Sergio Marchionne: le bellissime parole del team principal Mercedes sull’ex numero 1 Ferrari Weekend di gara doloroso in F1: il Circus sarà protagonista in Ungheria con Marchionne nel cuore. Lutto al braccio in casa Ferrari per la scomparsa dell’ex presidente, deceduto mercoledì mattina dopo una serie di complicazioni a seguito di un intervento alla spalla, a cui si era sottoposto a Zurigo. Daniele ...

F1 - Toto Wolff a gamba tesa sul mercato piloti : “Ocon alla Renault? Siamo aperti ad ogni possibilità” : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro di Esteban Ocon, pilota di proprietà del team campione del mondo, aprendo alla possibilità di un suo trasferimento alla Renault Il mercato piloti si infiamma, in particolare quello relativo alle scuderie di medio-bassa classifica, visto che i big team hanno quasi definito le proprie line-up. Photo4 / LaPresse La più scatenata pare essere la Renault, pronta ad ingaggiare Esteban Ocon in ...

F1 - Toto Wolff si prende la sua rivincita : “la fortuna ci ha restituito tutto il credito in un colpo solo. La Ferrari? Dico che…” : Il team principal della Mercedes ha parlato dopo la doppietta centrata nel Gp di Germania, soffermandosi anche sulla Ferrari Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta e ha di nuovo messo la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse La Mercedes completa una ...

F1 – Toto Wolff e la telefonata post qualifiche in Germania : le esilaranti reazioni del web [GALLERY] : Toto Wolff preso di mira sui social dopo le qualifiche del Gp di Germania di ieri ad Hockenheim Giornata difficile, ieri ad Hockenheim, per la Mercedes: Valtteri Bottas è stato beffato sul finale della Q3 da Sebastian Vettel, mentre Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema alla sua monoposto che lo costringe a partire dalla 14ª casella in griglia di partenza. In tantissimi avranno sicuramente notato le reazioni di Toto Wolff ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole per Vettel : Toto Wolff nei guai mentre la Ferrari... (Gp Germania 2018) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel, alla sua quinta Pole in stagione per la F1. Disastro Hamilton nel Gp di Germania 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:26:00 GMT)

Formula 1 : per Toto Wolff la stagione della Mercedes parte da Hockenheim : Manca poco al weekend che, domenica 22 luglio, culminera' nel Gran Premio di Germania di Formula 1. Dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Silverstone, ovvero a casa di Lewis Hamilton, le monoposto si preparano a sbarcare proprio nella terra del campione tedesco della Ferrari, ma anche in quella della Mercedes, la cui sede centrale sorge a pochi chilometri da Hockenheim. Proprio la scuderia della stella a tre punte sara' sotto la lente ...