romadailynews

: Torquati (PD): Acea e Municipio XV chiariscano su stop #acqua zona Olgiata: #ROMA. TORQUATI… - romadailynews : Torquati (PD): Acea e Municipio XV chiariscano su stop #acqua zona Olgiata: #ROMA. TORQUATI… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) ROMA.SURoma – “Non e’ la prima volta e succede sempre nel cuore della notte e nelle prime ore del mattino: anche stamattina i residenti dei territori compresi trae La Storta si sono alzati senza. A nostra sollecitazione, dopo le legittime rimostranze di quanti li’ abitano,ha risposto che si e’ trattato di un guasto non programmato”. “Giacche’, ripeto, non e’ la prima volta e il disagio e’ reiterato per oltre quattro giorni consecutivi, auspico maggior chiarezza da parte die un rapido intervento di ausilio da parte del. Nel rispetto di una quotidianita’ gia’ ampiamente messa a dura prova da una citta’ allo sbando sotto ogni punto di vista”. Cosi’ in una nota Daniele, capogruppo del in ...