Torna la MBA' s Conference and Regatta | nel segno dell' ambiente

La Fondazione Carispaq a nove anni e mezzo dal sisma Torna nel Palazzo dei Combattenti : La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila torna nella sua sede istituzionale a Palazzo dei Combattenti. Una cerimonia di inaugurazione molto partecipata ha salutato il rientro dell’Istituzione nel centro storico dell’Aquila “Il ritorno nel centro storico – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carispaq Marco Fanfani - sottolinea il percorso compiuto dalla Fondazione ed il ruolo che la stessa ha assunto in questi anni ...

MotoGp – Piquadro Torna nel mondo dei motori con Andrea Iannone ambassador : Andrea Iannone ambassador di Piquadro: il brand torna nel mondo dei motori Piquadro annuncia il suo ritorno al mondo dei motori, scegliendo come Brand ambassador Andrea Iannone, pilota di MotoGp al momento in forze nel Team Suzuki Ecstar e dal prossimo anno atleta di punta di Aprilia. Andrea Iannone incarna perfettamente lo stile sport glam di Piquadro per il suo look sportivo anche fuori dal paddock e per la scelta di prodotti performanti ...

Il Festival "Alessandria Barocca e non solo " riTorna domenica 23 settembre con l'ottetto "L'Archicembalo" nella Chiesa di S. Stefano : Corelli , definito il ' Primo grande violinista del mondo e il Padre del Concerto Grosso', di cui L'Archicembalo eseguirà il Concerto Grosso n. 3 : un perfetto dialogo concertante capace di toccare l'...

Fabrizio Corona Torna in tv/ Video : con l'avvocato Chiesa a Lombardia nera : Fabrizio Corona torna in tv con l'avvocato Ivano Chiesa ospite del programma Lombardia nera, in onda oggi, martedì 18 settembre, alle 20.30, su Antenna 3.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:59:00 GMT)

Terrorismo - era pronto a Tornare in Siria : combattente italiano fermato a Nuoro : Questa mattina la polizia di Stato, nell´ambito di un´operazione disposta dalla Direzione distrettuale anti Terrorismo di Cagliari, ha eseguito perquisizioni personali e domiciliari nei ...

Amnesty : "Da un anno l'ambasciatore è Tornato in Egitto - ma la verità su Regeni non è affatto più vicina" : Amnesty International è dal primo giorno al fianco della famiglia di Giulio Regeni nella battaglia per scoprire la verità sulla brutale uccisione del giovane dottorando italiano, ritrovato senza vita il 3 febbraio del 2016. Trascorso un anno dal ripristino delle relazioni diplomatiche fra Italia ed Egitto, Amnesty sottolinea che nessun passo è stato fatto in avanti nella ricerca di verità e giustizia per Regeni:Oggi ...

OLIVIA NEWTON-JOHN MALATA DI CANCRO/ "Il male è Tornato per la terza volta" : le iniziative per combatterlo : OLIVIA NEWTON-JOHN: “Il CANCRO è tornato”. L'attrice di Grease alla terza diagnosi, ma continua a combattere contro la malattia: “Vincerò ancora”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Lombardia - 150 casi di polmonite : l'acqua Torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

In Pakistan il pallone è Tornato a rimbalzare : C’era una nazionale scomparsa, scivolata nell’oblio, cancellata dalle competizioni. E ce n’eravamo tutti dimenticati. Da tre anni il Pakistan non giocava una partita ufficiale. E’ tornato a farlo, proprio in questi giorni, nella Coppa dell’Asia Meridionale. Ha battuto 2-1 il Nepal e il fatto di aver giocato – non solo di aver vinto – riconsegna al pianeta-calcio la nazionale del Pakistan. La verità è che il calcio – in Pakistan ...

“Sono Tornati insieme”. Bomba Brad Pitt : lo ha fatto davvero. Ed è choc puro : La vita ci riserva sempre delle grandi sorprese. Sorprese che a volte stravolgono l’esistenza. Sorprese che a volte fanno davvero bene al cuore. Perché questo preambolo? Qual è il succo del nostro discorso? Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a dire che la giustizia, su questa terra, a volte esiste. Magari per ottenerla devi faticare parecchio. Devi aspettare. Devi perdere la pazienza. Poi, però, puoi gustare il risultato facendo una ...

Torna in radio “Kalimba de Luna” - Tony Riggi feat. Tony Esposito : ALL MUSIC NEWS Torna in radio “Kalimba de Luna”, Tony Riggi feat. Tony Esposito Dopo aver conquistato il podio più alto qualche decennio fa, per l’estate 2018 Torna “KALIMBA DE LUNA” riproposta da Tony Riggi con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album “Da Poliziotto a Fuoriclasse”. Riggi, il Poliziotto rocker-prog, già vincitore di premi ...

Portici - Torna l'incubo del racket : bomba carta nella boutique del parrucchiere : Una bomba carta è esplosa la scorsa notte, intorno alle 2.30, davanti al negozio di un parrucchiere in piazza San Ciro a Portici. Lo scoppio ha provocato danni alla saracinesca in metallo e alla ...

Meteo - Torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Rugby - Mbandà continua il suo lavoro di recupero : “devo lavorare tanto per Tornare in forma” : La terza linea azzurra prosegue nel suo lavoro di recupero dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto cinque mesi fa Mancano tre giorni all’esordio delle Zebre Rugby Club allo Stadio Lanfranchi nella stagione 2018/19. La squadra di coach Bradley ospiterà i sudafricani del Southern Kings nel match che aprirà ufficialmente l’annata delle franchigie italiane nel Guinness Pro14. Uno degli assenti nella prima parte di campionato ...