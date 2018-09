Torino | Iago Falque svolge parte del lavoro in gruppo

Torino - Iago Falquè ancora out : i tempi di recupero si allungano : Iago Falquè ai box ancora per una decina di giorni, Mazzarri in questo tour de force non avrà molte alternative in attacco Il Torino si appresta a tornare in campo dopo la sconfitta interna contro il Napoli. La squadra di Mazzarri va in cerca di riscatto dopo le critiche ricevute, ma dovrà fare ancora a meno di Iago Falquè. L’attaccante infatti non rientrerà nel turno infrasettimanale e potrebbe stare lontano dal campo ancora per 10 ...

Torino - la decisione definitiva di Mazzarri su Iago Falque e De Silvestri : Il Torino si prepara a scendere in campo per la 5^ giornata del campionato di Serie A, per gli uomini di Walter Mazzarri di fronte il Napoli. Non sono stati inseriti in lista né Iago Falque né De Silvestri, fermati da alcuni problemi fisici, doppia tegola dunque per i granata in vista della prossima partita. PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu. DIFENSORI: Aina, Bremer, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou. CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, ...

Torino - le ultime dall’infermeria : out De Silvestri e Soriano - così come Iago Falquè : De Silvestri e Soriano non hanno preso parte all’allenamento odierno del Torino, difficilmente saranno in campo nel weekend contro il Napoli “Allenamento pomeridiano per il Torino allo stadio Olimpico con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla partita di domenica contro il Napoli (calcio d’inizio ore 12.30). Terapie per Iago Falque, lavoro differenziato per De Silvestri e Soriano. L’allenatore Mazzarri dirigerà domani ...

Torino Film Festival - chiude il documentario Santiago - Italia diretto da Nanni Moretti : Bentornato Nanni. Il Film di chiusura della 36.ma edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) sarà il documentario Santiago, Italia diretto da Nanni Moretti. Era dal 2015 con Mia madre che il regista romano non tornava in sala con un lungometraggio, e dal 2011 con Habemus papam, in Concorso a Cannes, che non partecipava con un proprio Film ad un Festival. Del TFF Moretti era stato anche direttore nel 2007 e nel 2008 ...

Torino : per Iago Falque lesione al flessore della coscia : Torino - L'attaccante del Torino Iago Falque , uscito per infortunio nel corso del match di domenica con l' Udinese , ha riportato una ' lesione di basso grado ai muscoli flessori della coscia destra' ...

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : si allungano i tempi di recupero : Infortunio Iago Falque – Il Torino è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro l’Udinese, il club granata recrimina e ha deciso di alzare la voce dopo alcune decisioni arbitrali contro i bianconeri. Nel frattempo non arrivano buone notizie sull’Infortunio dell’attaccante Iago Falque, per la giornata di oggi è in arrivo il responso degli accertamenti ma secondo le ultime indiscrezioni lo stop dello spagnolo ...

Torino - un grande Meité riprende l'Udinese. Ko Iago e De Silvestri. Valeri disatroso : La cronaca, ora. GOL ANNULLATO: RABBIA TORO - Il primo tempo si chiude con un risultato bugiardo per una serie di ragioni, in testa gli strafalcioni dell'arbitro Valeri e alcuni episodi sfortunati. I ...

Infortunio Iago Falque - tegola Torino : l’attaccante costretto al cambio : Infortunio Iago Falque – Si sta giocando la 4^ giornata del campionato di Serie A, un match interessante quello tra Udinese e Torino. Partita equilibrata e risultato che non si sblocca, al 18′ tegola per Mazzarri, Infortunio da parte di Iago Falque, l’attaccante costretto al cambio per un problema fisico, al suo posto dentro Simone Zaza. Valutazioni nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Torino - senti Mazzarri : «Iago? Per me sono tutti titolari» : Torino - Dopo Roma e Inter, un solo punto, molto stretto ai granata che meritavano di più, e la vittoria contro la Spal, il Toro va a Udine per confermare il suo momento e, soprattutto, restare ...

Torino - Iago Falqué : 'Ronaldo in Italia? Vuol dire una cosa' : ... attaccante del Torino , parla a Tuttosport di Cristiano Ronaldo: 'Se uno dei due più forti calciatori del mondo ha scelto di trasferirsi qui in uno dei tornei tatticamente più difficili del mondo ...

Iago Falque-Torino fino al 2022 : si fa! : TORINO - Ci siamo. La prima svolta si sta già materializzando, attorno alle zolle bazzicate da Iago Falque . Una doppia svolta, in realtà. Una sul prato, una a tavolino. Perché se Mazzarri sta già ...

Ds Torino : 'Mazzarri accontentato sul mercato. Belotti-Zaza? Trovi il modo di far giocare anche Iago Falque' : Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: 'Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Calciomercato Torino - Iago non si muove. Ljajic verso la Turchia - Niang aspetta la Ligue 1 : il punto sulle uscite : Nel futuro immediato la sfida di campionato contro l'Inter, ma il Torino è ancora al lavoro anche in sede di Calciomercato . Tanti gli uomini a disposizione di Walter Mazzarri nel reparto offensivo, ...