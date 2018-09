Torino | Cairo è “sorprendentemente” contento così

Cairo : "Torino in Europa? Non lo dico per scaramanzia" : "Possiamo dire che per ora ci sono state poche partite e tra l'altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, in salita, contro Roma, Napoli e Inter. Poi è arrivata anche l'Atalanta ...

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Torino - dopo la debacle col Napoli parla Cairo : la posizione di Mazzarri e le critiche alla squadra : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha analizzato la posizione del tecnico granata Mazzarri dopo il flop interno col Napoli Urbano Cairo non sembra essere affatto preoccupato per il momento no del suo Torino. Il presidente, riporta l’Ansa, placa le polemiche post Napoli e conferma il tecnico Mazzarri sulla panchina granata: “Succede la partita che non ha avuto l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti ...

Torino-Napoli - Cairo : 'Partita nata male - dobbiamo resettare' : Agenzia Vista, Milano, 24 settembre 2018 'Direi che succede, è una partita che non ha avuto l'esito sperato dove la squadra non ha fatto il passo avanti visto nelle partite...

Torino - Cairo : 'Ora resettiamo e ripartiamo dall'Atalanta' : Urbano Cairo torna sulla sconfitta contro il Napoli. Era in tribuna allo stadio Grande Torino, già dopo 4' la strada si era messa in salita , ma il calendario offre una possibilità per ripartire ...

Torino - Cairo “sorpreso” dall’impatto di Meité : Urbano Cairo ha parlato del neo acquisto del Torino Soualiho Meité, autore di due reti in questo inizio di campionato granata “Diamogli tempo. Ha fatto solo quattro partite, anche se ha fatto due gol, quindi, molto bene. E un giocatore che sta dimostrando qualità, ma per me conta molto di più la squadra. Parlare dei singoli è bene ma non benissimo, perché la cosa più importante è la squadra tutta“. Così Urbano Cairo, presidente ...

Torino - Cairo è una furia : il presidente granata alza la voce : Il Torino è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro l’Udinese ma è stato penalizzato per un errore arbitrale, annullato un gol regolare a Berenguer, il fischio dell’arbitro ha impedito l’utilizzo del Var. Il presidente Cairo non ci sta ed alza la voce: “Fin dall’inizio sono sempre stato a favore della Var. L’ho sostenuta, l’ho difesa, ho accettato gli errori iniziali… Ma ora comincio ad avere dei dubbi. Se ...

Torino - Cairo : "Var? Usata così meglio non averla. Errori inaccettabili" : 'F in dall'inizio sono sempre stato a favore della Var. L'ho sostenuta, l'ho difesa, ho accettato gli Errori iniziali… Ma ora comincio ad avere dei dubbi. Se questo deve essere il modo in cui ...

Torino - Belotti e Zaza assieme ad Udine? La risposta di Cairo e le ultime sugli infortunati : Belotti e Zaza, un tandem che sinora si è visto solo per piccoli stralci di gara da quando l’ex Valencia è approdato in granata Vedremo la coppia composta da Belotti e Zaza in Udinese-Torino? Questa la domanda alla quale ha risposto, glissando un po’, il presidente granata Cairo durante il Festival dello Sport: “Dipende totalmente dal mister. Noi a Mazzarri abbiamo dato una squadra importante, ma da me non avrà mai alcuna ...

Torino - Cairo sulle squadre B : 'Servono'. E sulla Nazionale... : Dobbiamo guardare come hanno fatto gli altri Paesi in cui le cose stanno andando meglio, tipo il Belgio e la Francia - ha poi spiegato il presidente del Torino, come riporta La Gazzetta dello Sport - ...

Cairo - Torino continui così : Lo evidenzia il presidente granata, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport. ''Il campionato - spiega Cairo - è partito con il piede sbagliato con una sconfitta ...

Torino - Cairo : 'Scudetto? Impossibile contro Juve - Inter e Milan' : Il presidente del Torino Urbano Cairo è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la SPAL: 'Ci apprestiamo a vedere la partita. Incrocio le dita perché affrontiamo una squadra che sta facendo vedere buone cose, dobbiamo essere concentrati e giocarcela ...

Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri : Cairo analizza il suo Torino - ma si contraddice… : Urbano Cairo ha parlato delle cessioni di Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro di Mazzarri Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha appena completato le cessioni di Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...