Torino | a 21 anni dall’incendio riapre la cappella della Sindone Il restauro costato 30

Dopo 21 anni riapre a Torino la cappella della Sindone : La cappella della Sindone, a Torino, è stata riaperta Dopo 21 anni. A tagliare il nastro il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli. Con lui il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la sindaca Chiara Appendino, la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo. "Quello che sta succedendo oggi qui a Torino mi piacerebbe che succedesse in ...

Torino - studente universitario di 29 anni muore cadendo dalle scale mobili della metro : Tragedia sabato sera alla stazione della metropolitana. Un giovane di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita scivolando dalle scale mobili e precipitando da un'altezza di sette metri al...

Torino - il suo cane sbranò una cagnolina : padrone condannato a 2 anni per calunnia : Quando nel 2015 il suo grosso cane azzannò e uccise a Moncalieri (Torino) una cagnolina il padrone, un uomo di 67 anni, raccontò ai carabinieri con tanto di denuncia formale una versione completamente diversa dell’accaduto. Per questo è stato condannato a due anni di carcere per calunnia. La padrona della cagnolina ha ottenuto un risarcimento.Continua a leggere

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Torino - niente internet per cinque anni al jihadista che predicava l’odio sulla rete : Divieto assoluto di utilizzo di internet, dei social network e di qualsiasi dispositivo che gli consenta di collegarsi alla rete. Divieto di accesso agli internet Point e di possesso di un personal computer. Lo ha stabilito il Tribunale misure di prevenzione di Torino – su richiesta del pm Antonio Rinaudo - nei confronti di Elhmandi Halili, 23 anni...

Torino Film Festival - chiude il documentario Santiago - Italia diretto da Nanni Moretti : Bentornato Nanni. Il Film di chiusura della 36.ma edizione del Torino Film Festival (23 novembre – 1 dicembre 2018) sarà il documentario Santiago, Italia diretto da Nanni Moretti. Era dal 2015 con Mia madre che il regista romano non tornava in sala con un lungometraggio, e dal 2011 con Habemus papam, in Concorso a Cannes, che non partecipava con un proprio Film ad un Festival. Del TFF Moretti era stato anche direttore nel 2007 e nel 2008 ...

Torino - in carcere 50enne incensurato : violentò bimba di 8 anni : Gravissime imputazioni ai danni di un uomo di 50 anni, incensurato e residente nella provincia di Torino, che dallo scorso luglio si trova dietro le sbarre con l"accusa di violenza sessuale su minore.La sua vittima sarebbe una bimba di 8 anni, che ha rivelato di aver subìto ripetute molestie a sfondo sessuale dal 50enne, considerato una persona integerrima ed affidabile da tutto il paese. "E poi frequentava la chiesa e nella chiesa aveva un ...

Torino : muore una donna di 61 anni - si sospetta polmonite da legionella : Si è registrato questa mattina a Torino il decesso di una donna di 61 anni, ricoverata da alcuni giorni per quella che sembrava inizialmente una polmonite, ma si è poi rivelato essere un caso di legionella. La signora, che già soffriva di gravi problemi di salute, al rientro dalle ferie era stata ricoverata nella Clinica Fornaca del capoluogo piemontese e lì le sue condizioni sono degenerate fino ad arrivare alla morte. Nuovi casi anche in ...

