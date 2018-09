Thronebreaker | The Witcher Tales - prova

Annunciate le date di uscita di Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game : CD Projekt RED, creatori della saga di videogiochi di The Witcher, annunciano le date di lancio per Thronebreaker: The Witcher Tales, una nuova avventura ambientata nell'universo di The Witcher, e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è la campagna single-player di GWENT: The Witcher Card Game. Con un fortissimo focus sulle scelte e con un cast di personaggi d'eccezione, Thronebreaker riporta i giocatori nelle lande ...