TERESANNA PUGLIESE E GIOVANNI GENTILE | MATRIMONIO IN DIRETTA A POMERIGGIO 5

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 27 settembre : TERESANNA PUGLIESE e le nozze in diretta tv : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con una nuova puntata ricca di ospiti e di momenti importanti come quelli che Teresanna Pugliese regalerà ai suoi fan con le scene del suo matrimonio(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:21:00 GMT)

TERESANNA PUGLIESE si sposa - matrimonio in diretta a Pomeriggio Cinque : Fiori d’arancio per Teresanna Pugliese. La ex tronista di Uomini e donne si accinge a dire “sì” al compagno Giovanni Gentile il prossimo 27 settembre. Per annunciare la bella notizia la coppia è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nella puntata in onda lunedì 10 settembre. È la prima volta che l’imprenditore campano al quale la ragazza è legata dal 2014 si mostra in uno studio televisivo, ma per amore ...