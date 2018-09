Tendenze capelli | i glass hair

dilei

: Alla première di 'Bad Times At The El Royale' a Los Angeles, #DakotaJohnson riporta una delle sue 5 principali lezi… - vogue_italia : Alla première di 'Bad Times At The El Royale' a Los Angeles, #DakotaJohnson riporta una delle sue 5 principali lezi… - iulia_05 : RT @vogue_italia: Alla première di 'Bad Times At The El Royale' a Los Angeles, #DakotaJohnson riporta una delle sue 5 principali lezioni di… - bebe_addy : RT @vogue_italia: Alla première di 'Bad Times At The El Royale' a Los Angeles, #DakotaJohnson riporta una delle sue 5 principali lezioni di… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Cos’hanno in comune Hailey Baldwin, Kim Kardashian e Dua Lipa? Tutte e tre hanno sfoggiato il caschetto tendenza del momento: i. Look di tendenza, decisamente instagrammabile, e ispirato allaskin, ovvero una pelle flawless, luminosa e senza il segno del minimo difetto. I, letteralmentedi vetro, non hanno nulla a che fare con il vetro vero e proprio ma si riferiscono a un taglio netto e preciso, disegnato per apparire perfettamente liscio e lucido, simile appunto alle qualità riflettenti del vetro. Visto che la maggior parte di noi non nasce con una chioma perfettamente liscia e lucente, per ottenere un look da star servono alcuni accorgimenti. Per prima cosa scegli uno shampoo che non contenga siliconi, per conferire alla chioma un aspetto naturale e sano. Dopo aver lavato iutilizza un prodotto anti-crespo: l’umidità è la nemica numero 1 ...