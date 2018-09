Tassi Btp 10 anni vicino 3% e spread balza a 245 - Milano -1 - 36% : Roma, 27 set. , askanews, - L'Italia torna sotto la pressione dei mercati, con i rendimenti dei Btp a 10 anni che segnano una netta accelerazione e si avvicinano alla soglia psicologica del 3 per ...

Rumor Tria scatenano acquisti sui BTP - spread giù fino a quota 223 - Tassi decennali al 2 - 70% : spread BTP-Bund in flessione per gli acquisti che si riversano sui BTP dopo i Rumor riportati dal Corriere della Sera: Rumor secondo cui il ministro dell'economia Giovanni Tria non sarebbe disposto a far salire con la legge di bilancio 2019 il deficit-Pil oltre la soglia dell'1,6%.

Reddito di cittadinanza - battaglia per trovare le coperture. I Tassi sui Btp salgono ancora : La richiesta dei 10 miliardi per farlo partire non è comunque lontana dalla cifra immaginata dai tecnici dell'Economia e dalla Lega, 7-8 miliardi,. Tutto dipenderà dallo spazio di bilancio che il ...

Tria - le voci sulle sue dimissioni rialzano i Tassi Btp e lo spread : Milano è andata sulle montagne russe insieme allo spread, sull'onda dell'indiscrezione, poi smentita, di pressioni da parte del Movimento 5 Stelle sul ministro all'Economia, Giovanni Tria , per ...

Borse rimbalzano - Spread e Tassi Btp ai minimi di un mese : Tria ha aggiunto che secondo lui i rendimenti dei Btp scenderanno non appena il governo inizierà a implementare le sue politiche per migliorare l'economia con misure fiscali 'prudenti'. Il testo ...

BTp al test della «spreadonomics». Quali Tassi se il deficit supererà il 3%? : Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare del deficit che il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “spreadonomics” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...

Btp - il Tesoro fa il pieno sull'asta dei Btp : Tassi in aumento - decennale al 3 - 25% : I titoli di Stato italiani non spaventano gli investitori. Lo dimostra l'asta odierna dei Btp a 10 e a 5 anni che ha visto rendimenti in salita, ma anche una forte domanda. Nel dettaglio sono stati ...

Asta Btp - Tassi oltre 3% : record da 2014 : 16.28 Il Tesoro ha collocato Btp per 6 miliardi, con rendimenti in forte rialzo. I Btp a 5 anni sono stati collocati per 3,75 miliardi ad un rendimento lordo del 2,44%, in rialzo di 63 punti base. Piazzati anche Btp a 10 anni per 2,25 miliardi a un rendimento del 3,25%, in rialzo di 37 punti base. I tassi sono sui massimi dal 2014. La domanda è stata superiore all'offerta. Intanto si allarga lo spread tra Btp e Bund che balza sopra quota ...

Tesoro colloca Btp a 10 anni - Tassi sui massimi da marzo 2014 : Milano, 30 ago., askanews, - Rendimenti sui massimi da fine marzo 2014 per l'asta di Btp a 10 anni del Tesoro. Nel dettaglio sono stati piazzati tutti i 2,25 miliardi di euro di Btp al 2028 offerti a ...

Spread - investitori esteri in fuga e i Btp pagano Tassi d’interesse sempre più vicini a quelli dei titoli greci : I capitali esteri se ne vanno e lo Spread, inesorabile, sale. Che sia a balzi o a piccoli passi, come nell’ultima settimana, la direzione è sempre verso l’alto. In circa tre mesi il rendimento di un titolo decennale italiano è più che raddoppiato, collocandosi ormai sopra al 3%. La differenza di rendimento rispetto al corrispondente titolo tedesco (preso a riferimento in quanto considerato un investimento quasi senza rischio) è passato da 110 a ...

BTp - la politica fa paura. In 24 ore balzo di 60 punti dei Tassi biennali : Le intenzioni del governo di avviare nella prossima legge di bilancio le misure su flat tax e reddito di cittadinanza preoccupano gli investitori: movimenti bruschi soprattutto sulla parte breve della curva del debito, un segnale di timore sulla tenuta dei conti pubblici...