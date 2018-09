: Autorità energia:da ottobre aumentano tariffe luce +7,6% e gas +6,1% #autoritàenergia - MediasetTgcom24 : Autorità energia:da ottobre aumentano tariffe luce +7,6% e gas +6,1% #autoritàenergia - AQUILANTI73 : RT @MediasetTgcom24: Autorità energia:da ottobre aumentano tariffe luce +7,6% e gas +6,1% #autoritàenergia - enricopaoli1 : #Tariffe Autorità:, da ottobre luce +7,6%, gas +6,1% + @luigidimaio dopo la #povertà aboliremo luce e gas (così tu… -

Nuovo forte aumento delleper l'elettricità e il gas. Dal primo,secondo quanto ha stabilito l'Arera (Autorità per l'energia), lacosterà il 7,6% in più (pari a 32 euro in più nell'anno 'scorrevole'2018), mentre il metano salirà del 6,1% (+61 euro). A pesare sono in particolare l'aumento delle materie prime energetiche,la crescita del prezzo dei permessi di emissione di CO2 e lo stop dei reattori nucleari in Francia. A luglio erano scattati gli aumenti del 6,5% per lae dell'8,2% per il gas.(Di giovedì 27 settembre 2018)