Tar respinge ricorso Palermo su serie A

Tar respinge ricorso della Pro Vercelli : si riparte dal TFN : ... Ternana, Siena, Catania e Novara sono stati respinti anche dal TAR Lazio dove si era arrivati in seguito alla sospensiva della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che lo scorso 11 ...

Serie B - il Tar respinge il ricorso della Pro Vercelli : La sezione Prima ter del Tar del Lazio, presieduta dal giudice Germana Panzironi, ha respinto il ricorso della Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata l'11 settembre scorso ...

Il Tar respinge il ricorso dell’Avellino : confermata l’esclusione dalla B : Il Tar del Lazio ha confermato l’esclusione dell’Avellino dalla serie B. Nessuna sospensione cautelare urgente, quindi, dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non ammissione dell’Avellino al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. L’ha deciso con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo del Lazio, […] L'articolo Il Tar respinge il ricorso ...

