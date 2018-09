Svelata la data di lancio di Total War | Three Kindoms

Svelata la data d’uscita del DVD del Dodi Day - concerto evento del 1° giugno 2018 a Bellaria Igea Marina : La data d'uscita del DVD del Dodi Day è finalmente ufficiale. La raccolta promessa all'indomani dell'evento a Bellaria Igea Marina è ora pronta per approdare sul mercato con data fissata dal 5 ottobre. L'ex chitarrista dei Pooh è intervenuto sulla sua pagina ufficiale per ricordare del prossimo appuntamento con la sua musica, che avverrà a qualche mese dal concerto che ha tenuto per celebrare i suoi primi 50 anni di carriera, festeggiati alla ...

Biglietti per la finale di X Factor 2018 all’asta su Charity Stars : Svelata la data dell’ultima puntata di dicembre : Anche quest’anno si ripropone l’asta per aggiudicarsi i Biglietti per la finale di X Factor 2018, un evento spettacolare che ogni anno supera le aspettative di chi guarda. Tanti per ora i ragazzi che si contengono un posto all’interno del programma di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan, ancora in piena fase Audizioni. Charity Stars si porta avanti con l’asta di cui la puntata corrente è già di 3.000 €. Il lotto verrà chiuso domani 27 ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi : Svelata la data delle nozze : Saranno presto moglie e marito Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la coppia che si è formata a Uomini e Donne è pronta a giurarsi a more eterno e non è stata mai più felice di adesso. A rivelarlo ...

L’Intervista di Maurizio Costanzo - quando inizia : Svelata la data ufficiale e primo ospite | VIDEO : L’Intervista di Maurizio Costanzo quando inizia? La data ufficiale è già stata svelata così come il nome del primo ospite. In realtà pare anche che la puntata sia stata già registrata nei giorni scorsi. Fedez si è mosso per andare a Roma in treno e sui social, oltre al racconto del viaggio di passione a causa dei ritardi, sono comparsi anche alcuni selfie con il conduttore del programma di Canale 5. L’Intervista di Maurizio Costanzo ...

Temptation Island Vip - Svelata la data del debutto : Temptation Island Vip comincia martedì 18 settembre alle 21.30 su Canale 5. La prima edizione del docu-reality vede Simona Ventura tornare alla conduzione di un genere in cui brilla e vede sei coppie ...

Tutto sulla demo FIFA 19 : Svelata data e piattaforme ma rimane un mistero : Grandi novità in arrivo per FIFA 19. Sono disponibili infatti nuove e interessanti informazioni sull’attesissimo gioco di calcio. Sta infatti per finire l’attesa per i fan visto che la data ufficiale di uscita della demo è stata svelata: è prevista per il prossimo 13 settembre su PC, Xbox One e PS4. Ancora pochi giorni quindi per conoscere i primi dettagli ufficiali prima dell’uscita del gioco completo. Mancano due settimane dalla data di uscita ...

Svelata la data di uscita di Civilization 6 per Nintendo Switch : Dal nulla, Firaxis ha annunciato che Sid Meier's Civilization 6 uscirà per Nintendo Switch il 16 novembre. Il titolo di strategia a turni rilasciato per la prima volta su PC a ottobre 2016.Come seguito della leggendaria serie di giochi, Civilization 6 per Switch presenterà tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora. Comprenderà anche il Vikings Scenario Pack, il Poland Civilization e Scenario Pack, l'Australia Civilization e Scenario Pack e ...

Jagged Alliance Rage : Data di uscita Svelata con un Trailer : Jagged Alliance: Rage! sarà disponibile il 27 settembre per PC e il 6 novembre su PlayStation 4 e Xbox One. Preparati ad un gioco di strategia a turni, in cui il tuo team di Mercenari è sempre in minoranza numerica e con scarse risorse disponibili. Jagged Alliance Rage: Disponibile dal 6 Novembre Questo spinoff del franchise di Jagged-Alliance ha come protagonisti gli amati mercenari Ivan Dolvich, Helmut “Grunty” ...

FIFA 19 : potrebbe essere stata Svelata la data della demo : FIFA 19 secondo alcune indiscrezioni sarebbe per giungere sotto forma di demo, per la gioia di tutti coloro che scalpitano all'idea di provare il gioco in cui campeggia CR7 con la maglia bianconera.Stando a quanto riportato da VG247, la data della demo potrebbe essere stata svelata. Secondo il portale Trueachievements la demo di FIFA 19 sarà disponibile a partire dal prossimo 13 settembre.Vale la pena ricordare che non vi è alcun comunicato ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Svelata la data della messa in onda : anticipazioni Temptation Island Vip: il reality inizierà Mercoledì 12 Settembre Per la gioia di tutti i telespettatori, ecco svelata la data del debutto su Canale 5 di Temptation Island Vip. Difatti, dopo vari rumor circolati on line in questi ultimi giorni, che hanno rivelato di un possibile slittamento ad Ottobre della messa in onda del reality show vip condotto da Simona Ventura, ci ha pensato il magazine Spy a fare finalmente chiarezza una ...

iPhone 2018 - Svelata la data d'uscita! Spunta un misterioso iPhone XX Rumors caratteristiche e prezzo : Le ultime indiscrezioni sugli iPhone in uscita nel 2018 Foto The Indian Express iPhone 2018, svelata la data d'uscita! Spunta un misterioso iPhone XX Rumors caratteristiche e prezzo Lo sviluppatore ...

Chi l’ha visto? quando inizia : Svelata la data del ritorno in tv di Federica Sciarelli : Chi l’ha visto? quando inizia? L’ultima puntata speciale dell’amatissimo programma di informazione di Rai 3 è andata in onda solo lo scorso 25 luglio, ma a quanto pare le ferie per lo staff della trasmissione dureranno molto poco. Già dalla prima metà di settembre 2018, infatti, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda sia in prima serata che con l’appuntamento quotidiano. Ecco le date. Chi l’ha visto? quando ...

Vieni da me - quando inizia : Svelata la data del ritorno di Caterina Balivo : Vieni da me quando inizia? In molti si stanno chiedendo quando Caterina Balivo, dopo aver per anni condotto un programma pomeridiano su Rai 2, debutterà su Rai 1. La data di messa in onda del nuovo programma dell’ammiraglia è stata svelata solo oggi. Come molti conduttori anche la Balivo, a quanto sembra, attenderà con calma che tutti i vacanzieri siano rientrati dal mare e che ciascuno di loro abbia ripreso la “solita” ...