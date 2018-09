Su Indiegogo il primo spazzolino al mondo con Intelligenza Artificiale

chimerarevo

(Di giovedì 27 settembre 2018) Si chiamerà – si esatto, perché non esiste ancora praticamente – Babahu X1 e sarà ilaldotato die che ci consentirà di lavarci i denti senza usare le mani! Ebbene sì, perché da come potete vedere dalle foto qui di seguito, la sua forma è proprio quella di una dentiera e basterà “morderlo” perché lui faccia il resto! La campagna suAffinché il Babahu X1 diventi realtà, il produttore ha indetto una campagna su– simile a KickStarter per intenderci – che inizierà a breve (nel prossimo mese). Il dispositivo viene presentato come un gadget piccolo e maneggevole, ma soprattutto completamente automatico! Ecco qualche foto: L’algoritmo di partizionamento intelligente divide l’arco dentale in 6 aree e le “sfiora” a diverse frequenze. Inoltre, è in grado di ...