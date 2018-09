Striscia | Veronica Gentili riceve il tapiro per la battuta su Feltri

lanostratv

(Di giovedì 27 settembre 2018)la Notizia:attapirata per VittorioPrimoperdala Notizia. La co-conduttrice, insieme a Giuseppe Brindisi, delle puntate del weekend di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico che va in onda su Rete 4, si è lasciata andare in un fuorionda ad esternazioni molto colorate su Vittorio, ospite in una puntata: “Ma quanto è ubriaco? È talmente ubriaco che non riesce a parlare un po’ di politica” … Ma quanto s’è mbriacato Che s’è bevuto?” Intercettata a Roma da Valerio Staffelli,ha detto chere ild’oro è un momento importante nella carriera di una persona. La giornalista non ha fatto delle scuse in televisione, ma l’ha già fatto con una lettera. Questa, infatti, è stata pubblicata nella giornata si oggi su Libero, a cui è seguito il ...