Striscia la notizia | tapiro a Veronica Gentili per il fuorionda in cui dava

Taranto - scuola di Tamburi fra gas radon e rifiuti dell’Ilva/ Pinuccio di Striscia la Notizia “Ma è possibile? : Taranto, scuola di Tamburi fra gas radon e rifiuti dell’Ilva. Pinuccio di Striscia la Notizia “Ma è possibile che non si possano tenere chiuse le finestre e nemmeno aprirle?”(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:07:00 GMT)

Napoli - chirurgia plastica nella cucina di casa/ Video Striscia la Notizia : “150 euro per un filler” : Napoli, chirurgia plastica nella cucina di casa. La scoperta da parte del tg satirico, Striscia la Notizia: “150 euro per un filler”. Una donna si é improvvisata chirurgo(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:58:00 GMT)

Conosci il vero nome di Capitan Ventosa? Tutto sull'inviato di Striscia la Notizia : Fra quelli con più successo, non possiamo non ricordare James Tont! • Si è laureato in economia e commercio alla prestigiosa Università Bocconi di Milano. • Ha fatto anche qualche servizio come ...

Hashtag - la storia del cagnolino di Striscia la notizia : Dopo l’esordio nella prima puntata della nuova stagione di Striscia la notizia, torna Hashtag, il nuovo cane del tg satirico di Antonio Ricci. Hashtag è un meticcio di circa tre mesi che terrà compagnia sul bancone di Striscia a Ezio Greggio e Michelle Hunziker e proprio la conduttrice ha scelto il suo nome. Hashtag è stato trovato in una strada ad alta percorribilità insieme ad altri cinque tra sorelline e fratellini, uno dei quali non ce ...

Vittorio Feltri contro Veronica Gentili per il fuorionda di Striscia la notizia : "Stupidella che spara sciocchezze - non sarò più suo ospite" : Vittorio Feltri, intervenuto telefonicamente a Un giorno da pecora, in onda su Radio 1 con la conduzione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha commentato il fuori onda trasmesso ieri sera da Striscia la notizia, nel quale la padrona di casa Veronica Gentili gli dava dell'ubriacone mentre era in collegamento a Stasera Italia, programma di Rete 4 che lei conduce con Giuseppe Brindisi nel weekend: ...

Oggi, lunedì 24 settembre, prende il via la 31esima edizione di Striscia la notizia – La voce dell'inconsistenza, in onda dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5. Striscia la notizia, programma ideato e scritto da Antonio Ricci, è firmato anche da Lorenzo Beccati e Max Greggio. Con loro Massimo Dimunno, Dario Ferrigno, Katia Losito, Alessandro Meazza, Marco Melloni, Fabio ...

Striscia la Notizia : Tapiro d’oro a Rocco Casalino dopo lo sfogo contro il Mef : Tapiro d'oro a Rocco Casalino dopo la “mega vendetta” auspicata contro i tecnici del Mef, Rocco Casalino ha ricevuto il primo Tapiro d’oro della nuova stagione di Striscia la Notizia. Il portavoce del premier Conte è stato raggiunto da Valerio Staffelli con l’ironico premio a seguito delle polemiche suscitate dalla diffusione di un audio in cui l’ex concorrente del Grande Fratello minaccia di “fare ...

Striscia la notizia 2018/2019 – La trentunesima edizione del TG satirico ideato da Antonio Ricci. : La voce dell’inconsistenza. Questo è il sottotitolo dato alla trentunesima edizione di Striscia la notizia, il telegiornale satirico nato nel 1988 su Italia 1 dalla mente di Antonio Ricci, padre padrone dell’access prime time di Canale 5 da ormai un trentennio. Ad inaugurare il bancone ci sarà, questa sera, la collaudata coppia composta da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. La scorsa edizione ha chiuso con una media di 4.774.000 ...

Dario Ballantini è Giuseppe Conte / Foto - il noto imitatore sarà il Premier (Striscia la Notizia) : Dario Ballantini è Giuseppe Conte, Foto: il noto artista/trasformista per la prima volta interpreterà il Presidente del Consiglio per la prima volta a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:54:00 GMT)