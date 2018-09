Storie di Facebook | arrivano gli spot pubblicitari

Shopping nelle Storie : acquista su Instagram (l’ecommerce di Facebook) : Mark Zuckerberg ha deciso di trasformare Instagram nell’e-commerce di Facebook e la nuova mossa, lo Shopping nelle storie, è un ulteriore passo in questa direzione. Una volta si chiamava pubblicità occulta, ma si sa, il caro Mark preferisce scusarsi che non provare a fare qualcosa, giusto o sbagliato che sia. Shopping nelle storie di Instagram per tutti Sembra proprio che il successo delle storie di Instagram (come di Facebook e Whatsapp) ...