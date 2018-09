Stati Uniti | economia conferma crescita sostenuta nel 2° trimestre

Trade war - Cina apre agli Stati Uniti ma con riserve : ... ha detto Fu Ziying, negoziatore commerciale internazionale del Ministero del Commercio, aggiungendo che la Cina non invertirà la rotta, ma approfondirà le riforme in corso della sua economia. Ad ...

Boxe : Guido Vianello lascia la nazionale. Passerà da pro negli Stati Uniti : Importante novità per quanto riguarda la Boxe tricolore: Guido Vianello, uno dei più importanti pugili dilettanti italiani, erede di Roberto Cammarelle nella categoria dei supermassimi per quanto riguarda le Olimpiadi di Rio 2016, ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del professionismo. L’azzurro volerà negli Stati Uniti, verso Las Vegas, per incontrare Bob Arum che gli ha proposto un contratto davvero ...

Stati Uniti : la Fed alza i tassi di interesse e annuncia un ulteriore intervento entro il 2018 : "Questo graduale ritorno alla normalità sta contribuendo a sostenere l'economia a beneficio di tutti gli americani sul lungo termine", ha precisato il governatore. L'aumento odierno è il terzo di ...

Bimbo di 6 anni affetto da autismo scompare nel nulla : Stati Uniti in ansia : Il piccolo Maddox Ritch è sparito nel nulla da un parco pubblico sabato mattina senza lasciare tracce. L'ultimo a vederlo è stato il padre che ha detto agli investigatori che si è allontanato mentre camminava intorno a un lago in un parco della zona.Continua a leggere

Contano più gli Stati Uniti o l'inflazione? : La forza della valuta statunitense è in parte ascrivibile alla solidità dell'economia USA, che verso metà anno ha evidenziato una ripresa più convincente rispetto ad altre regioni. Inoltre, ...

“L’Ape musicale” di Lorenzo Da Ponte - prima opera italiana destinata agli Stati Uniti : L’esecuzione e un convegno il 15 ottobre alla Columbia University di New York L’AQUILA – Tutto ebbe inizio quando

Pechino rileva "forze negli Stati Uniti fonte di ostilità contro la Cina" - : Fattori negativi della politica statunitense nei confronti di Pechino hanno iniziato a mostrarsi sempre di più nell'ultimo periodo: alcune forze deliberatamente e artificialmente provocano ostilità ...

Golf – Junior Ryder Cup : vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa : Junior Ryder Cup: gli Stati Uniti di misura sull’Europa. Belle prove di Emilie Alba Paltrinieri, rimasta imbattuta, e di Alessia Nobilio Il team degli Stati Uniti ha vinto la Junior Ryder Cup superando per 12.5-11.5 la squadra dell’Europa, nella sfida che a livello Under 18 ha anticipato la 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Alla formazione continentale, nella quale hanno giocato le azzurre Emilie Alba Paltrinieri e ...

Negli Stati Uniti hanno cominciato a giocare contro il rublo - : Le puntate degli investitori speculativi americani per indebolire il rublo, per la prima volta da agosto 2017, hanno superato quelle per il suo rafforzamento. Lo dimostrano i dati della US Futures ...

Stati Uniti - fiducia consumatori si porta ai massimi da 18 anni : Cresce ancora la fiducia dei consumatori americani, che si porta sui massimi di 18 anni , suggerendo un netto miglioramento del sentiment delle famiglie. A settembre, il dato del Conference Board ...

Ryder Cup 2018 : la squadra degli Stati Uniti ai raggi X. Tiger Woods torna in grande stile - Brooks Koepka vuole coronare un’annata da sogno : Una pattuglia formidabile per dare la caccia alla vittoria in campo avverso. Il team USA si presenta alla Ryder Cup 2018, che si disputerà tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National a breve distanza da Parigi, con un gruppo dotato di talento ed esperienza per puntare a bissare il trionfo del 2016 a Chaska, nel Minnesota. Dopo sei vittorie del Vecchio Continente su sette edizioni del trofeo, ora gli Stati Uniti sono consapevoli ...

Golf – Junior Ryder Cup : Stati Uniti in vantaggio sull’Europa : Buone prove delle azzurre Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio nel team continentale nella Junior Ryder Cup Il team degli Stati Uniti è in vantaggio su quello dell’Europa per 7,5-4,5 dopo la prima giornata della Junior Ryder Cup, la sfida a livello Under 18 in svolgimento al Golf Disneyland di Parigi, e gara d’apertura della settimana che porta alla 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Si sono tenuti sei incontri di ...

Draghi critica il governo e l'Iran minaccia gli Stati Uniti : La riforma, annunciata dal ministro dell'Azione e dei conti pubblici francese e dal ministro dell'Economia, prevede un taglio delle tasse di 24,8 miliardi di euro e un aumento del deficit dal 2,6 per ...