huffingtonpost

: Stangata bollette: aumento di circa 90 euro annui tra luce e gas da ottobre - HuffPostItalia : Stangata bollette: aumento di circa 90 euro annui tra luce e gas da ottobre - Today_it : Bollette, l'allarme del Codacons: 'In arrivo stangata su luce e gas' -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Nuovo fortedelle tariffe per l'elettricità e il gas. Dal primo, secondo quanto ha stabilito l'Arera (Autorità per l'energia), lacosterà il 7,6% in più (pari a 32in più nell'anno 'scorrevole' 2018), mentre il metano salirà del 6,1% (+61). A pesare sono in particolare l'delle materie prime energetiche, la crescita del prezzo dei permessi di emissione di Co2 e lo stop dei reattori nucleari in Francia. A luglio erano scattati gli aumenti del 6,5% per lae dell'8,2% per il gas."L'eccezionale situazione di tensione nei mercati energetici inpa", spiega l'Arera nel comunicato, è determinata da diversi fattori. Le sostenute quotazioni internazionali delle materie prime energetiche: in particolare, i prezzi di riferimento per l'pa del gas naturale e del carbone risultano (in) in...