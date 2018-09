Squalifica Ronaldo | ecco la sentenza UEFA DETTAGLI

Cristiano Ronaldo Squalificato per una giornata in Champions League : Una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo: è la decisione dell'Uefa dopo l'espulsione subita dall'attaccante portoghese in Valencia-Juventus, prima giornata della fase a gironi di Champions League.Il campione portoghese rischiava fino a 3 giornate di squalifica per aver tirato i capelli al difensore del Valencia Murillo, ma la Uefa ha deciso di confermare una sola giornata di squalifica. Ronaldo, quindi, salterà soltanto la ...

Champions League - oggi il verdetto sulla Squalifica di Ronaldo : CR7 rischia un pesante stop se l’arbitro Brych… : La Uefa oggi deciderà sulla squalifica di Ronaldo per il rosso preso a Valencia, il portoghese rischia un pesante stop E’ arrivato il giorno del verdetto, la Uefa oggi deciderà l’entità della squalifica di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, espulso nel corso del primo tempo del match tra Valencia e Juventus di Champions League, conoscerà oggi il numero di giornate di stop comminategli per aver tirato i capelli a ...

Juventus - Marcello Lippi lancia un appello : “non Squalificate Cristiano Ronaldo” : Marcello Lippi ha le idee molto chiare in merito alla querelle legata a Cristiano Ronaldo ed alla tiratina di capelli a Murillo Marcello Lippi corre in aiuto di Cristiano Ronaldo. L’ex allenatore della Juventus, attualmente impegnato in terra cinese, ha parlato del ben noto caso dell’espulsione di CR7 durante la gara tra i bianconeri ed il Valencia. Lippi a Tuttosport ha detto la sua in merito al rosso sventolato da Brych in ...

Cristiano Ronaldo espulso a Valencia - quante giornate di Squalifica rischia? : espulso alla prima in Champions con la Juventus il fenomeno portoghese piange disperato e molto arrabbiato. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell'avversario a terra per invitarlo a non esagerare con le reazioni plateali. Poi il cartellino rosso e l'uscita dal campo in lacrime, così è cominciata così l'avventura in Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.--Per la prima volta in 154 presenze in Champions ...

