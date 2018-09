Spread osservato speciale | apertura in rialzo sulle tensioni nel Governo sul deficit

huffingtonpost

(Di giovedì 27 settembre 2018) Lotra Btp decennali e Bund tedeschi apre in fortea 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per dare seguito alle promesse elettorali - reddito di cittadinanza, flat tax e revisione della legge Fornero su tutte - mentre il ministro dell'Economia resiste, convinto che una manovra allegra possa compromettere la stabilità dei conti pubblici.