Spal | Semplici | ' Giocato per più di un' ora alla pari del Sassuolo'

Serie A Spal - Semplici : «Il Sassuolo ha un organico importante» : FERRARA - Leonardo Semplici ha parlato della prossima sfida con il Sassuolo , domani alle 19, in conferenza stampa: "Abbiamo fatto quattro partite nella maniera giusta, da squadra aggressiva e ...

Spal : Semplici - fatto troppi errori : ANSA, - FIRENZE, 22 SET - Amareggiato e deluso, Leonardo Semplici, dopo il ko della sua Spal a Firenze: "Abbiamo affrontato una squadra in forma, e noi siamo partiti timorosi facendo errori che non ...

Spal - Semplici : 'Troppi errori - ora ripartiamo per conquistare presto la salvezza' : ... come l'anno scorso quando siamo usciti da situazioni ben più difficili" ha spiegato l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Meriti e demeriti Lo stop di Firenze deve però servire a ritrovare la ...

Semplici : 'La mia Spal - bella con pochi soldi. Lazzari? Sorpreso di averlo trovato in ritiro' : Un passo alla volta, con lo sguardo sempre proiettato verso l'alto. Dal campionato di Eccellenza fino alla serie A, step by step per raggiungere l'élite di un mondo che Leonardo Semplici ha sempre ammirato con fascino e trasporto. Dal campo di San Gimignano fino al Meazza e all' Allianz Stadium , l'allenatore toscano ci ha sempre creduto, centrando ...

Serie A Spal - Semplici : «Fiorentina? Serve una grande prestazione» : FERRARA - "Non mi aspettavo di essere a nove punti, ma i ragazzi hanno mostro di valerli. Ora abbiamo un altro esame importante. Cercheremo di dare continuità, contro una squadra in salute e che si ...

Spal - Petagna : “L’addio all’Atalanta mi ha deluso - con Semplici segnerò di più” : E’ uno dei protagonisti dello splendido avvio di campionato della Spal e si è preso la copertina nell’ultima vittoria dei ferraresi, arrivata proprio contro la sua ex squadra, l’Atalanta. Andrea Petagna ha ritrovato la via del gol, lui che principalmente lavora per i compagni. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato del suo nuovo club e dei suoi obiettivi: “In carriera sono ...

Serie A Spal - Semplici : «Buona prestazione - peccato per il risultato» : TORINO - "Solo il risultato non mi soddisfa, abbiamo fatto una buona prestazione contro un Torino quadrato. Penso che ci siano solo 5-6 squadre superiori a loro in questo campionato" . Leonardo ...

Spal a punteggio pieno - Semplici si gode il momento : 'Come si sta in cima alla classifica? Benissimo, ma sappiamo che è una situazione provvisoria. Intanto, ci godiamo questo momento, sapendo che questi punti saranno importanti anche nei momenti meno ...

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Spal-Parma - Semplici : 'Siamo ambiziosi - il gruppo è in crescita' : Occhi alla classifica: 6 punti, punteggio pieno dopo due giornate. Ci sono Juve, Napoli e... Spal. Nessun errore, tutto vero, perché la squadra di Semplici - dopo aver battuto il Bologna nella prima ...

Spal-Parma 0-0 La Diretta D'Aversa sfida Semplici : La domenica calcistica parte con la prima sfida di sempre in Serie A tra Spal e Parma, che non si affrontavano dal 4 maggio 1980: era una gara valevole per il campionato di Serie B che si chiuse sullo ...

Serie A - Semplici : «Spal - è questa la mentalità giusta» : L'ha detto Leonardo Semplici dopo il successo di misura della Spal contro il Bologna: "Sicuramente stasera abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con la giusta mentalità - dice a Sky Sport - Ci ...