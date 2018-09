Spal-Sassuolo | De Zerbi | ' Il terzo posto non fa paura Ma i giocatori non devono sentirsi

Spal - Semplici : 'Giocato per più di un'ora alla pari del Sassuolo' : A Sky Sport , dopo Spal -Sassuolo ha così parlato Leonardo Semplici : 'Usciamo con delle certezze. Abbiamo dimostrato di avere un altro piglio rispetto alla gara contro la Fiorentina. Per più di un'ora ...

Spal-Sassuolo 0-2. Adjapong-Matri - neroverdi terzi in classifica : Adjapong regala i tre punti al Sassuolo, ora terzo in classifica. Gara bloccata e poche emozioni nel primo tempo al Mazza. Per il primo brivido bisogna aspettare il 19', quando Felipe a tu per tu con ...