Spal-Sassuolo 0-2 | gli emiliani volano al terzo posto

Spal-Sassuolo 0-2. Adjapong-Matri - neroverdi terzi in classifica : Adjapong regala i tre punti al Sassuolo, ora terzo in classifica. Gara bloccata e poche emozioni nel primo tempo al Mazza. Per il primo brivido bisogna aspettare il 19', quando Felipe a tu per tu con ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Spal-Sassuolo 0-2 - Adjapong e Matri espugnano il “Paolo Mazza” e i neroverdi volano al terzo posto in classifica : Il Sassuolo non si ferma più e fa propria anche la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara, piegando la SPAL 2-0 e conquistando la terza piazza nella classifica generale della Serie A 2018-2019. Nel match valido per la sesta giornata i neroverdi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Claude Adjapong e di Alessandro Matri nella ripresa che hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di espugnare il terreno di gioco ferrarese e ...

Spal-Sassuolo 0-2 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/16 Massimo Paolone/LaPresse ...

VIDEO Spal-Sassuolo 0-2 gli highlights della partita : Adjapong e Matri decidono al “Paolo Mazza” : Una partita non certo esaltante quella tra SPAL e Sassuolo, valevole per la sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Al “Paolo Mazza” decidono un gol di Claude Adjapong e di Alessandro Matri che regalano il successo alla formazione di Roberto De Zerbi che consente ai neroverdi di raggiungere quota 13 punti e il terzo posto nella classifica generale. Di seguito le immagini del gol decisivo e gli highlights del ...

Posticipo Serie A - Spal-Sassuolo 0-2 : 20.53 Prosegue la corsa del Sassuolo che passa 2-0 in casa della Spal ed è terzo. Il primo lampo è della Spal al 18': angolo di Valdifiori,deviazione di Missiroli, Felipe spara a botta sicura, Consigli c'è.Reazione Sassuolo: ci provano Boga (Gomis para al 31') e Babacar (a lato al 33').Al 51' estensi pericolosi: tiro di Petagna,Consigli devia.Sull'angolo,segna Simic, ma l'arbitro annulla (fuorigioco confermato dal Var).Sassuolo avanti al 59': ...

DIRETTA / Spal Sassuolo (risultato finale 0-2) : Adjapong-Matri - i neroverdi sono terzi in Serie A! : DIRETTA Spal Sassuolo, risultato finale 0-2: i gol di Adjapong e Matri permettono ai neroverdi di battere gli estensi al Mazza e salire al terzo posto nella classifica della Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Sassuolo - Consigli : 'Spal squadra difficile da affrontare. Europa? Non ci pensiamo' : A Sky Sport , al termine del primo tempo contro la Spal, parla il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli : 'Ci aspettavamo una gara difficile, la Spal non è una squadra facile da affrontare. Si tratta di un ...

DIRETTA / Spal Sassuolo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Boga e Babacar pericolosi : DIRETTA Spal Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:39:00 GMT)

Spal-Sassuolo - numero incredibile di Boga : ecco la magia del giovane attaccante [VIDEO] : Spal e Sassuolo sono ancora ferme sullo 0-0 in un match privo di emozioni. Nell’undici titolare dei neroverdi figura Boga, giovane attaccante alla prima da titolare, quest’oggi schierato a supporto del centravanti Babacar. Il giovane marsigliese (naturalizzato ivoriano) si è reso protagonista di un bel numero all’altezza della linea mediana del campo, lasciando sul posto il diretto marcatore e costringendolo a commettere ...

Diretta/ Spal Sassuolo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Consigli miracoloso su Felipe! : Diretta Spal Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:11:00 GMT)

Spal-Sassuolo 0-0 : risultato e cronaca in diretta live - Serie A 2018/2019 : Spal-Sassuolo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - Spal-Sassuolo 0-0 LIVE : partiti! : Il primo dei posticipi dell’infrasettimanale vedrà scendere in campo Spal e Sassuolo, due delle squadre più in salute della Serie A. I padroni di casa provano a ripartire dopo il ko di Firenze, mentre i neroverdi cercano la seconda vittoria di fila dopo il successo con l’Empoli. De Zerbi cambia uomini e modulo per la trasferta ferrarese: nel 3-4-2-1, le novità sono Adjapong al posto di Lirola, il ritorno di capitan Magnanelli e ...

Spal-Sassuolo La Diretta dalle 19 De Zerbi sceglie il turnover totale : E' un doppio derby quello va in scena al Paolo Mazza di Ferrara tra SPAL e Sassuolo nel primo dei due posticipi del giovedì: derby emiliano, e derby tra le due maggiori sorprese di questo inizio di ...

DIRETTA / Spal Sassuolo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Spal Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita tra due squadre che stanno sorprendendo nell'attuale campionato di Serie A(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:34:00 GMT)