Spal-Sassuolo 0-2 Adjapong-Matri | neroverdi terzi in classifica

gazzetta

: Finisce a Ferrara! Il Sassuolo batte la SPAL! SPAL 0?? - 2?? Sassuolo #SpalSassuolo #SerieATIM - SerieA : Finisce a Ferrara! Il Sassuolo batte la SPAL! SPAL 0?? - 2?? Sassuolo #SpalSassuolo #SerieATIM - SerieA : Raddoppio Sassuolo! A segno Matri! SPAL 0?? - 2?? Sassuolo #SpalSassuolo #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Sassuolo! Adjapong porta avanti i Neroverdi! SPAL 0?? - 1?? Sassuolo #SpalSassuolo #SerieATIM -

(Di giovedì 27 settembre 2018)regala i tre punti al, ora terzo in. Gara bloccata e poche emozioni nel primo tempo al Mazza. Per il primo brivido bisogna aspettare il 19', quando Felipe a tu per tu con ...